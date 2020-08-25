В Дарницком районе Киева c 18 по 25 августа проведено социологическое исследование электоральных симпатий
Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, то первая пятерка претендентов на пост городского председателя выглядела бы следующим образом.
Андрея Пальчевского готовы поддержать 28,1% респондентов, Виталия Кличко — 26,7%, Ирину Верещук - 6,2%, Александра Попова — 6,1%, Кучеренко — 5%. Остальные кандидаты на должность планку в 5 процентов не преодолевают.
Среди прочего жители района отметили плохую работу действующего мэра по части экологии. Жители Дарницы недовольны качеством воды (73% опрошенных) и загрязнением воздуха (69% опрошенных).
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Также респонденты пожаловались на то, что киевская власть не уделяет должного внимания благоустройству дворовых территорий (87% опрошенных).
Большинство респондентов отметили, что хотели бы видеть во главе столицы опытного управленца, который знает проблемы киевлян (61% опрошенных).
Опрос проводился изданием «Politeka» путем телефонного опроса. В исследовании приняли участие 890 киевлян, проживающих в Дарницком районе столицы в возрасте старше 18 лет. Выборка является репрезентативной по полу, возрасту. Допустимая погрешность не превышает 2,2%.
В рамках выборов мэра Киева издание «Politeka» проводит исследование электоральных симпатий и систематически публикует данные по каждому району города.