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Легко ли распознать некачественный продукт? Все зависит от того, насколько он может навредить покупателю, передает сайт "Политрада".

Если его качества приближены к общепринятой норме, то он может не вызывать подозрения у потребителей. Но бывают куда более серьезные случаи, например, аллергические реакции различной степени сложности.

Кто ответит за некачественные антисептики?

Уже есть первые выявленные факты, которые вызвали интерес у правоохранительных органов: https://zhitomir.info/news_191307.html

Как проверить производителя?

На обороте средства обычно указывается адрес производства и производитель. Этот продукт не был исключением — производителем указано ООО "Клин Стрим", производство — Житомир, ул. Слободская, 27 (http://www.cleanstream.com.ua/ukr/contact-ukr).

Проверить данные по любому дезинфицирующему средству достаточно просто — на официальном сайте Минздрава, в Государственном реестре дезинфицирующих средств, в разделе "Открытые данные". Однако производителя ООО "Клин Стрим" в нем не оказалось.

Между тем, антисептики Clean Stream действительно выпускаются официально, но совсем другой компанией - ООО "Вин Стрим". Директор компании Николай Веревкин подтвердил, что продукцию бренда достаточно часто подделывают. "Вин Стрим" имеет все необходимые документы и зарегистрированный торговый знак — настоящие санитайзеры абсолютно безопасны и сертифицированы государством.

Производство в "подполье"

Историей с подделками уже активно занимаются правоохранители. Учредитель ООО "Клин Стрим" Коцюба Игорь — фигурант многих уголовных и хозяйственных дел.

https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/89245878/

https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/89141411/

https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/89849852/

https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/91015605/

СБУ заблокировала в Житомирской и Киевской областях масштабное незаконное изготовление и реализацию некачественных контрафактных дезинфицирующих средств. В материале издания речь идет об объемах на миллионы гривен.

Изготовление санитайзеров происходило кустарным способом, без рецептуры и контроля качества, из сомнительного сырья. И, к сожалению, эти опасные изделия попадали в аптечные сети и интернет-магазины.

Как защититься?

Наше здоровье — в наших руках. Эта фраза актуальна не только при выборе врача. Даже здоровый человек может попасть в неприятности, используя продукты, которые вредят.

Во время интернет-шопинга внимательно изучайте данные о производителе и отзывы. Провести небольшое расследование достаточно просто и быстро — инструкцию вы прочитали выше.

Если покупаете товары в обычном магазине — внимательно изучайте этикетку и состав. И сохраняйте чек — чтобы сообщить администрации торгового заведения, если вы вдруг приобрели некачественный продукт.