В сети показали предполагаемую стоимость меню в школах Днепра
Как передает Politeka.net, документ опубликовала Марина Абрамова на своей страничке в Facebook.
"Как вам такие цены? Все готовы платить? Например, огурцы по 120 грн кг?????помидор 200 грн???", - сообщила женщина в подписи в фото.
Согласно опубликованному документу, завтрак для родителей школьников Днепра обойдется в 30 гривен каждый день.
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Пользователи сети разделились во мнениях, комментируя данную информацию. Некоторые не увидели в этом ничего плохого, но были и те, кто раскритиковал цены и некоторые позиции в меню детей.
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