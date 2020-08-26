В сети показали предполагаемую стоимость меню в школах Днепра

Как передает Politeka.net, документ опубликовала Марина Абрамова на своей страничке в Facebook.

"Как вам такие цены? Все готовы платить? Например, огурцы по 120 грн кг?????помидор 200 грн???", - сообщила женщина в подписи в фото.

Согласно опубликованному документу, завтрак для родителей школьников Днепра обойдется в 30 гривен каждый день.

Пользователи сети разделились во мнениях, комментируя данную информацию. Некоторые не увидели в этом ничего плохого, но были и те, кто раскритиковал цены и некоторые позиции в меню детей.