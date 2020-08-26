В сети показали предполагаемую стоимость меню в школах Днепра

Как передает Politeka.net, документ опубликовала Марина Абрамова на своей страничке в Facebook.

"Как вам такие цены? Все готовы платить? Например, огурцы по 120 грн кг?????помидор 200 грн???", - сообщила женщина в подписи в фото.

Согласно опубликованному документу, завтрак для родителей школьников Днепра обойдется в 30 гривен каждый день.

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Пользователи сети разделились во мнениях, комментируя данную информацию. Некоторые не увидели в этом ничего плохого, но были и те, кто раскритиковал цены и некоторые позиции в меню детей.

"Родители, дело не в том сколько вы будете платить. Обратите внимание на меню. Каждый день кетчуп, каждый день жареное мясное, корейская морковь. Бейте тревогу, если дорожите здоровьем ребёнка", "Это уже с наценкой",  Все не так и так не эдак. Вот есть такая категория людей, которая сможет придраться к чему угодно. Не нравится - становитесь у плиты и готовьте сами! А ещё - не нравится меню за 30 грн, возьмите за 40 или 45. Сколько Вы тратите на обед на работе??? Точно больше 30 грн. А для ребенка этой суммы жалко?", - писали в сети.