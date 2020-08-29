КСУ признал неконституционным положение постановления правительства о введении карантина в Украине

Как передает Politeka.net, об этом стало известно с решения суда от 28 августа.

Так, согласно законодательству, для установления карантина в Украине Верховная Рада должна была принять соответствующий закон.

КСУ также признал незаконными ограничение максимальных зарплат чиновников, должностных и судей на время карантина, остановку общественного транспорта и запрет на работу общественных завелиц дений.

В то же время, Конституционный суд закрыл производство о незаконности ограничений, поскольку в постановление Кабмина неоднократно вносили изменения, а суд может рассматривать только первичный текст, который уже не действует.

Это значит, что карантин в Украине будет действовать и дальше.

Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Напомним, Кабинет министров Украины продлил адаптивный карантин в стране до 31 октября 2020 года.

Также не стоит отметить, что 29 августа в Украине зафиксировали антирекорд по количеству заболевших "китайским" вирусом за все время эпидемии - болезнь выявили в 2481 человека.

Всего за все время эпидемии в Украине зарегистрировали 116 978 заболевших, 56 138 выздоровевших и 2492 умерших.

Напомним, новая волна эпидемии на Одесчине, больницы не справляются: сделано важное заявление



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