В Украине некоторых водителей могут обязать пересдавать на права каждые пять лет

Но могут заставить пересдать экзамены на права не всех водителей, а лишь некоторые категории.

В частности, речь идет о водителях у которых есть категория С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E, в частности – водители автобусов и грузовых автомобилей, передает РБК-Украина.

Соответствующий проект приказа появился на сайте Министерства инфраструктуры. Если этот приказ будет принят, то все водители автобусов и грузовых автомобилей будут вынуждены каждые пять лет проходить обучение и сдавать экзамены, и в обязательном порядке – пересдать экзамен на права.

"Подтверждение профессиональной компетентности водителей осуществляется путем сдачи теста после прохождения подготовительных курсов в Учебном центре. Необходимые знания, умения и навыки водители приобретают с помощью теоретических и практических занятий по очной, дистанционной, или в сочетании таких форм получения образования. Подготовка водителей по начальной программе может проводиться по дуальной форме получения образования", – сказано в проекте документа.

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