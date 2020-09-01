Ветеран АТО, писатель и блогер Валерий Ананьев поделился криком души

Он отметил, что в Украине сложилась такая ситуация, когда проблемы самоубийств среди участников войны на Донбассе полностью игнорируются.

Защитник объяснил в интервью для "4 канала", что толкает людей на страшный шаг и возмутился из-за того, что государство не занимается психологической реабилитацией ветеранов.

"Когда ты оказываешься в ситуации, где стоишь и вокруг тебя руки и ноги лежат, тогда картина мира разрушается. И в голове – там не хаос. Это просто каша из мыслей, принципов, сопоставлений. На Донбассе ты понимаешь, что весь мир, каким ты его видел и воспринимал до этого, он не такой. И это разрушает сознание. Поэтому часто люди с этим не справляются и кончают жизнь самоубийством", – отметил Ананьев.

Кроме того, отметил он, значительную роль в этом играет и незрелость украинского общества. Ведь она порождает комплексы, которые не просто калечат людей, а убивают их в прямом смысле.

"Например, человек находится на фронте. Ему волонтеры напевают на ушко, что: "Вы сражаетесь за нас, вы – Герои". Плюс человек также себя убеждает в том, что он – красавчик, он воюет ради тех, кто там. Пока они там в барах, на дискотеках, бизнесом занимаются, с подругами гуляют. Они возвращаются сюда в мирное общество с четким осознанием, что они что-то делали ради кого-то. И они видят, что им не просто здесь не благодарны – многим в лучшем случае по фиг", – пояснил ветеран.

Продолжая тему, Ананьев подчеркнул, что особо остро проблема суицида среди воинов появилась в 2015 году, когда активная фаза война перешла в более статическую.

"Кто-то сталкивался с каким-то серьезными событиями на фронте, из-за которых их картина мира просто была разрушена, и они не справились с этим опытом, у кого-то эта обида – и люди убивали себя. Буквально каждый месяц в течение 2015 кто-то из моих товарищей себя убивал. В моем батальоне за 2015 год было больше самоубийств, чем в 2014 году в моей роте было боевых потерь", – говорит писатель.

Добавляет драматичности этой проблеме, по словам Ананьева, тот факт, что в Украине она совершенно игнорируется. Ведь о ней не говорят, не осознают ее и не пытаются как-то решить.

Напомним, марш защитников Украины объединил более 70 тысяч человек: "проявление воли нации к борьбе и доблести".

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