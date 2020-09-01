Предприятие "Антонов" выпустило первый серийный транспортный самолет, в котором нет российских комплектующих

Такое заявление сделал президент компании Александр Лось в комментарии "Укринформу".

По его словам, 75% оборудования предоставили американские корпорации, еще треть – отечественная.

"Это первый самолет, состоящий без единой российской детали. Нас обвиняют в том, что несколько лет мы не выпускали серийные самолеты. Но с началом военной российской агрессии в 2014 году мы потеряли не только рынок сбыта, но и рынок поставки важных компонентов. Некоторое время заняло импортозамещение и поиск новых поставщиков", - сказал Лось.

Новый серийный самолет АН-178 построенный согласно контракту, заключенному компанией Спецтехноэкспорт и министерством внутренних дел Перу. Срок выполнения контракта – 2021 год.

Ранее мы сообщали, что в оккупированные Донецк и Луганск снова потянулись десятки грузовиков грузоподьемностью 6-8 тонн, содержимое которых неизвестно.

Так, с 24 по 28 августа в ОРДЛО с территории Российской Федерации въехали 32 грузовика. Половина машин пошли в Донецк, в Луганск и Горловку отправились шесть таких авто, в Новоазовск и Шевченко – по две.

Также мы сообщали, что российский певец Алексей Лебединский рассказал, зачем президент России Владимир Путин напал на Украину.

По его словам, аннексия Крыма и дальнейшая эскалация конфликта на Донбассе была организована верхушкой Кремля для отвлечения внимания от внутренних проблем в самой России.

Напомним, в "ДНР" шахтерам задолжали более 1 млрд и цинично выдали немного еды в праздник.

Как сообщала Politeka, Доний объяснил, чем чреваты громкие заявления Кравчука для Кремля.

Также Politeka писала, что журналист Дроздов предложил забрать у жителей ОРДЛО украинское гражданство.









