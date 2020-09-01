Благодаря системе «Безопасный город» полицейские Киева задержали преступников, которые похитили и неделю держали в заложниках 48-летнего жителя Печерского района. Об этом на брифинге сообщил начальник Киевского управления НПУ Андрей Крищенко.

Сообщение об исчезновении бизнесмена поступило 21 августа. Как установили полицейские, злоумышленники схватили мужчину посреди улицы, затолкали в автомобиль и вывезли из Киева. Совместными действиями аппарата НПУ, Департамента уголовного розыска под процессуальным руководством прокуратуры Киева преступление было раскрыто в течение 8 суток. Злоумышленники задержаны, заложник — освобожден. Сейчас пострадавший находится в больнице под охраной.

Андрей Крищенко рассказал детали операции: «Благодаря системе «Безопасный город», в частности, камерам видеонаблюдения был установлен автомобиль похитителей. В дальнейшем установлено место, где удерживали заложника, оттуда он пытался бежать, при этом получив переломы нижних конечностей. В дальнейшем его перевезли в Фастовский район, где продолжали незаконно удерживать в одном из домов. В ходе тщательной круглосуточной работы и слаженности действий всех задействованных служб и ведомств мы установили круг лиц, причастных к похищению бизнесмена».

В субботу, 29 августа, во время спецоперации с участием сотрудников КОРД были задержаны шестеро злоумышленников, включая заказчика и организатора. За освобождение заложника они требовали выкуп — больше $2 млн. Им сообщено о подозрении, Печерский райсуд изберет меру пресечения.

Во время обыска было изъято 12 ручных гранатометов, 28 гранат, автоматы, пистолеты, больше 5 тысяч патронов и 400 гр тротила.

Правоохранители расследуют уголовное дело по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.2 ст.189 (вымогательство) УК Украины. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.