Графіки відключення світла в Миколаєві 26 та 27 серпня оприлюднило АТ «Миколаївобленерго» — планові ремонтні роботи триватимуть по вісім годин на добу в обидва дні.

Графіки відключення світла у Миколаїві на 26 та 27 серпня оприлюднили енергетики — планові ремонтні роботи триватимуть по вісім годин на добу.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Знеструмлення відбуватимуться в період з 9:00 до 17:00. Енергетики наголошують, що відключення є плановими й необхідними для проведення ремонтних робіт на електромережах.

Які адреси знеструмлять 26 серпня

У вівторок, 26 серпня, без світла залишаться мешканці наступних вулиць: В. Станка, Димова, Е. Димитрова, С. Людкевича, Східна, Червоноармійська, 1 Екіпажна, 13 Військова, 13 Воєнна, 2 Набережна, Безіменна, Сергія Гуссіді, І. Франка, Коцюбинського, Льотчиків, Марії Заньковецької, Сил Територіальної оборони України, Аляуди, Гречишникова, В. Чорновола, Космонавтів, а також провулки 12 Військовий, Дніпровської Чайки, 2 Маячний, Приміський, Узвіз Паромний, півострів Аляуди та Херсонське шосе.

Які адреси знеструмлять 27 серпня

У середу, 27 серпня, графіки відключення світла у Миколаїві охоплять ширший перелік адрес. Окрім частини вулиць, знеструмлених напередодні, додатково без електрики залишаться: Річкова, Ветеранів, Втората, Єланецька, Західна, Карла Кнорре, Надпрудна, Омеляновича-Павленка, С. Цвєтка, Сергія Татарінова, Слов'янська, Софіївська, Ставкова, Успенська, а також провулки Бредіхіна, Бузника, Гоголя, Кирило-Мефодіївський.

Повний перелік адрес та актуальну інформацію про планові відключення можна знайти на офіційному сайті «Миколаївобленерго». Енергетики закликають мешканців завчасно планувати свій день з урахуванням графіків знеструмлень.

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