Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов и бывший генеральный прокурор Юрий Луценко дали совместную пресс-конференцию

Во время выступления Турчинов заявил о наличии "крота" в окружении президента, который слил операцию по "вагнеровцам".

Он также добавил, что на секретное совещание президент Украины Владимир Зеленский незаконно пригласил, в том числе сотрудников своего офиса.



В свою очередь, Луценко во время пресс-конференции показал ряд официальных документов, свидетельствующих о проведении спецоперации.

Украинцы в сети довольно негативно отреагировали, но не на саму пресс-конференцию, а на ее участников.

"Турчинов и Луценко о себе написали, как они делали бедлам в Украине", "Пора вернуться. Причём срочно к предвыборному обещанию и наконец то начать посадки. Претенденты сами выступают на экранах и пресс-конференциях", "У вас есть ещё совесть потявкивать!!!! Их судить надо за преступления против народа!", "Господи! Когда же они исчезнут из нашей жизни?!", "Один просрал дела майдана, второй Крым", - писали в сети.











