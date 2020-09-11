Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов и бывший генеральный прокурор Юрий Луценко дали совместную пресс-конференцию
Во время выступления Турчинов заявил о наличии "крота" в окружении президента, который слил операцию по "вагнеровцам".
Он также добавил, что на секретное совещание президент Украины Владимир Зеленский незаконно пригласил, в том числе сотрудников своего офиса.
В свою очередь, Луценко во время пресс-конференции показал ряд официальных документов, свидетельствующих о проведении спецоперации.
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Украинцы в сети довольно негативно отреагировали, но не на саму пресс-конференцию, а на ее участников.
"Турчинов и Луценко о себе написали, как они делали бедлам в Украине", "Пора вернуться. Причём срочно к предвыборному обещанию и наконец то начать посадки. Претенденты сами выступают на экранах и пресс-конференциях", "У вас есть ещё совесть потявкивать!!!! Их судить надо за преступления против народа!", "Господи! Когда же они исчезнут из нашей жизни?!", "Один просрал дела майдана, второй Крым", - писали в сети.
Напомним, Александр Турчинов выразил уверенность в том, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский получил такую возможность.
"У господина Зеленского есть все возможности, в отличие от 2014 года, реализовать наступление на Крым, и мы ему готовы в этом помочь", - заявил политик.
Напомним, развитие не предусматривается: в РФ признались, зачем аннексировали Крым.
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