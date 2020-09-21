Стадион футбольного клуба "Шахтер" в Донецке без ухода превратился в настоящие джунгли

Как сообщает Politeka.net, в социальной сети "Твиттер" показали красноречивое фото запустения на большой спортивной арене. На территории оккупированного Донбасса продолжается война, поэтому местным жителям не до футбола. За шесть лет конфликта стадион захватила буйная растительность, которая пробилась сквозь ряды сидений и поднялась на несколько метров в высоту. Теперь выкорчевать растения будет непростой задачей, в противном случае придется проводить матчи без зрителей.

Как можно заметить на снимке, асфальт на беговой дорожке потрескался и покрылся сеткой травы. Чтобы спортсменам снова было комфортно тренироваться - придется едва ли не отстраивать арену заново.

Пользователи социальной сети ужаснулись ситуацией на стадионе "Шахтер" и поделились своими впечатлениями в комментариях:

"Парк Юрского периода"; "я на этом стадионе, казалось бы, совсем недавно сидел... еще с бабушкой..... она за симферопольскую Таврию еще болела... а теперь они все в ж*пу превратили"; "Боже мой! Мы туда на шоу фейерверков до войны ездили! Очень приличный был стадион!"; "Абхазией попахивает!"; "Печаль".

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