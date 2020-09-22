Бойцы десантно-штурмовых войск Украины и Великобритании совместно выполняют задачи во время учений "Объединенные усилия - 2020"

Согласно данным агентства Sky News, британские десантники уже и не помнят, когда было выполнено такое количество парашютного десантирования, как в ходе этих учений, передает интернет-издание "Линия обороны".

Кроме того, были опубликованы впечатляющие фото из совместных учений, где заметно, как британские десантники высадились под Крымом.

Также стало известно, что в учениях принимают участие не только десантники 16 десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Великобритании, но и специальных подразделений Pathfinders и SAS. Это элитные подразделения, которые не "светятся" без причины.

Поясняя цель учений, британский офицер указал на то, что действия РФ становятся все более агрессивными и очевидно, несут угрозу уже не только для Украины и потому, в первую очередь, это сигнал Москве о том, что в случае агрессии, которая вполне вероятна на фоне их масштабных учений у границ Украины, Британия способна быстро перебросить войска, которые обеспечат подход более крупных сил в самое короткое время.

Также в статье сказано, что сама суть подразделений, участвующих в учениях, носит наступательный характер. И Москве послали еще один сигнал о том, что мировое сообщество не признало аннексии Крыма и в случае чего, статус-кво может быть восстановлен и силовым путем, ведь войска готовы к любому исходу и могут дать ответ оккупантам.

Кроме того, авторы статьи обращают внимание на то, что Рф является безусловным оккупантом Крыма и ее войска находятся на чужой территории, а потому – применение силы для изгнания оккупанта – законно со всех точек зрения и не может расцениваться как агрессия.

Поэтому ничего не мешает Украине сделать обратный ход и забрать то, что принадлежит ей.



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