Писательница Лариса Ницой снова попала в языковой скандал



В супермаркете кассирша не захотела говорить по-украински, объявив, у нее есть конституционное право говорить на родном языке.

Чтобы пожаловаться, писательница пригласила администратора, но разобраться в ситуации так и не вышло.



"Они и дальше берут на работу упоротых и бестолочей. Им всем вместе безразличны наши чувства, травмы, боли, наша историческая правда и что у нас кто-то там погибает... Им безразлично, что из-за этих тупых разговоров и ссор мы не строим Украину", - возмутилась Ницой на своей страничке в Facebook.

Такое высказывание писательницы возмутило украинцев, которые обвинили ее в разжигании конфликта между украино- и русскоязычными гражданами.

"Господи, как она уже надоела - разжигает вражду между людьми в Украине! Что она привязалась?", "Сколько злости. Лишь бы завестись. И с кого-нибудь кровушки попить", "Не могу понять, при чем здесь язык? Разве речь воюет, поймите, это люди и язык тут ни при чем. Вы только разжигаете вражду между людьми. Хватит, хватит и еще раз достаточно", "Иди подружке пожалуйся", "В чем проблема, садись за кассу и обслуживай всех на украинском. Замени девушку", - писали в сети.

Напомним, Ницой упрекнула русскоязычных украинцев за незнание государственного языка.

Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.

Также Politeka писала, что Ницой резко оценила слова Зеленского об окончании битвы на Донбассе.