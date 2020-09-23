Кремль испугался совместных учений НАТО и ВСУ, поэтому экстренно принял решение по аннексированному Крыму
В частности, Кремль принял экстренное решение и закрыл для судоходства почти все побережье оккупированного Крыма и части Северного Кавказа.
Об этом рассказал глава Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко на своей странице в Facebook.
Россияне были вынуждены пойти на этот шаг, опасаясь масштабных учений Украины и целого ряда стран НАТО на юге страны "Объединенные усилия-2020", а Кремль вынужден молча наблюдать за происходящим.
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Однако российские военные пошли на беспрецедентные меры: Клименко заявляет, что Россия в ужасе наблюдает за происходящим в Черном море и на территории Украины в связи с прибытием крупной группировки натовских военных.
Эксперт отметил, что российские военные напуганы мощной группировкой западных армий. По его мнению российские военные находятся в ужасе от происходящего, поскольку в небе над Украиной американские бомбардировщики, а в акватории Черного моря группировка кораблей НАТО.
Он также опубликовал карту, на которой виден не только размах районов, в которых Украина и НАТО проводят учения, но и масштаб закрытых российских зон встревоженных российских военных.
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