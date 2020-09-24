Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Гарри Табах рассказал, как можно остановить войну на Донбассе

По его мнению, сейчас сложилась такая ситуация, что остановить агрессию России в отношении Украины способны только сами россияне. Но они по своему менталитету лишь "крепостные", поэтому вряд ли решатся пойти против диктаторского режима Путина.

Об этом он рассказал во время интервью для журналистов издания Обозреватель.

Эксперт также отметил, что войны часто кончаются тогда, когда страны устают финансировать эту войну. Но беда Украины в том, что Россия никогда не устает от войны, пока не получит чужих територрий. В связи с этим он сделал выводы, что война может закончиться лишь в том случае, когда этого захотят сами россияне.

"Когда враг устает от войны и перестает ее финансировать, когда он понимает, что тут одни потери и больше ничего, то война заканчивается. Но у России так исторически сложилось, что они не устают от войны. Поэтому, пока сам народ России не захочет заставить своих политиков остановить войну, сами они ее не остановят", - отметил Табах.

Он также обратил внимание на то, что в России часто романтизируют войну, устраивают непонятные парады, наряжают маленьких детей в военную форму и заставляют их петь песни о сражении. Но только забывают в России, что война - это в первую очередь кровь, слезы и смерть.

Кроме того бывший американский офицер заявил, что в России до сих пор сохранился крепостной менталитет, поэтому у них никогда не будет Майдана. Ведь россияне не умеют думать о свободе.

"Крепостное право в Советском Союзе отменили, по-моему, в 1972 году, когда колхозники начали получать паспорта. Крепостной менталитет в России сохранился. Человеческая жизнь для них ничего не стоит. Пока это не изменится, а это не изменится… и Майдана у них никогда не будет. Чтобы остановить агрессию этих российских крокодилов надо топить в этом болоте моментально, как только они начинают действовать", - отметил эксперт.

Напомним, экс-военный США Гарри Табах назвал главную проблему деоккупации Донбасса.

Как сообщала Politeka, Гарри Табах рассказал, как Зеленский затмит Путина в Израиле.

Также Politeka писала, что американский эксперт Гарри Табах объяснил, чего на самом деле требует Трамп от Зеленского.