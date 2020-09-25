Совместные военные учения НАТО и Украины являлись предупреждением для Росси

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил блогер Олег Шарп на своем Telegram-канале.



"Появление американской авиации в небе над Украиной не является случайным: Кремлю четко указывают, что Украина вышла на совершенно новый уровень взаимодействия с НАТО и Вашингтоном", - отметил блогер.

По его словам, геополитическая роль Украины на этой неделе изменилась в более уверенную сторону.

"Запоребриковцам (РФ - ред.) дали отчётливо понять: с нашей территории по их целям может быть нанесён ядерный удар. Ибо пока мир не придумал более надёжного сдерживающего фактора, чем этот", - уверен Шарп.

Ранее мы сообщали, что войска противовоздушной обороны ВСУ показали свою готовность к отражению атаки врага с воздуха.

Свое мастерство они продемонстрировали во время международных учений "Объединенные усилия – 2020" с участием партнеров из НАТО.

В частности, зенитные ракетные дивизионы, которые прибыли на государственный испытательный полигон "Ягорлык" из разных уголков Украины отработали вопросы взаимодействия и провели имитационные пуски по реальным целям.

Об’єднані зусилля 2020. Полігон "Ягорлик" У рамках стратегічного командно-штабного навчання "Об’єднані зусилля – 2020", під керівництвом командувача Повітряних Сил генерал-полковника Сергія Дроздова, на державному випробувальному полігоні "Ягорлик" тривають бойові стрільби зенітних ракетних комплексів та контрольні льотні випробування зенітних керованих ракет. Сьогодні, 24 вересня, Міністр оборони України Андрій Таран та Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак спостерігали за одним із етапів навчання підрозділів ЗРВ Повітряних Сил та Сухопутних військ на полігоні "Ягорлик". Gepostet von Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces am Donnerstag, 24. September 2020

Напомним, в пятницу, 18 сентября, начались совместные учения с НАТО. В маневрах под названием Rapid Trident-2020 на полигоне под Яворовом во Львовской области примут участие около 4000 военных, а также тяжелая военная техника и авиация, учения завершились 25 сентября.

Напомним, одесситов всполошила военная авиация НАТО над городом.

Также Politeka писала, что Россия задействовала авиацию в Крыму после сообщений о вторжении в Украину.