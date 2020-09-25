Совместные военные учения НАТО и Украины являлись предупреждением для Росси
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил блогер Олег Шарп на своем Telegram-канале.
"Появление американской авиации в небе над Украиной не является случайным: Кремлю четко указывают, что Украина вышла на совершенно новый уровень взаимодействия с НАТО и Вашингтоном", - отметил блогер.
По его словам, геополитическая роль Украины на этой неделе изменилась в более уверенную сторону.
"Запоребриковцам (РФ - ред.) дали отчётливо понять: с нашей территории по их целям может быть нанесён ядерный удар. Ибо пока мир не придумал более надёжного сдерживающего фактора, чем этот", - уверен Шарп.
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Ранее мы сообщали, что войска противовоздушной обороны ВСУ показали свою готовность к отражению атаки врага с воздуха.
Свое мастерство они продемонстрировали во время международных учений "Объединенные усилия – 2020" с участием партнеров из НАТО.
В частности, зенитные ракетные дивизионы, которые прибыли на государственный испытательный полигон "Ягорлык" из разных уголков Украины отработали вопросы взаимодействия и провели имитационные пуски по реальным целям.
Напомним, в пятницу, 18 сентября, начались совместные учения с НАТО. В маневрах под названием Rapid Trident-2020 на полигоне под Яворовом во Львовской области примут участие около 4000 военных, а также тяжелая военная техника и авиация, учения завершились 25 сентября.
Напомним, одесситов всполошила военная авиация НАТО над городом.
Также Politeka писала, что Россия задействовала авиацию в Крыму после сообщений о вторжении в Украину.