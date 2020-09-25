Украина может со временем вернуть оккупированный Крым



Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил заместитель секретаря СНБО и генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос в эфире телеканала "Дом" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Он отметил, что силовым методом Украина решить проблему пока не может, поскольку вести войну на два фронта чревато человеческими потерями.

По его словам, самым действенным вариантом является давление на РФ на международном уровне.

"Задание номер один – продолжать активно сотрудничать с мировыми лидерами, поднимать вопрос касательно санкций против Российской Федерации, выводить Россию над этими санкциями на такой уровень, что вопрос станет – или они отдадут Крым, или они останутся "без штанов", условно говоря, и это главное", - заявил генерал.

Ранее народный артист России Юрий Назаров одобрил оккупацию Крыма.

По его словам, на самом деле это было "возвращением".

"Для меня возвращение Крыма - это просто неизбежный акт справедливости. Рано или поздно это должно было произойти. Я с гастролями двадцать лет ездил в Крым, но почему-то сейчас не говорят, какие настроения всегда царили в Крыму. Ведь Крым никогда не признавал себя Украиной, а всё время говорили - мы автономная республика Крым", - уверен актер.

Напомним, что Меньшов оправдал оккупацию Донбасса российскими боевиками.

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

Также Politeka писала, что Макаревич подколол Путина за "любовь" к Донбассу.