ВСУ показали, как следят за войсками Российской Федерации в аннексированном Крыму

Об этом сообщило Командование объединенных сил ВС Украины на своей странице в Facebook.

Генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что в течение последнего месяца ВСУ провели работу по улучшению системы наблюдения за подразделениями российской армией, которые сейчас находятся на временно оккупированной территории АРК Крым

В частности, по его словам, в разы увеличено количественные и качественные показатели всех технических устройств видеонаблюдения, предназначенных для мониторинга военной активности на административной границе между материковой Украиной и полуостровом.

"Камеры видеонаблюдения расставлены таким образом, что в поле их зрения нет ни одной "слепой" зоны. Таким образом нам удалось создать условия для того, чтобы каждый день, днем и ночью, при любых погодных условиях и ситуациях пристально следить за противником и, следовательно, заблаговременно разоблачать его намерения ", – заметил Наев.

Украинцы под соответствующим постом порадовались достижениям ВСУ, оставив хвалебные комментарии:

"Слава Украине. Уничтожим врага", "Если бы это было повсюду и хотя бы на 60%", "Применение новейших технологий это еще один шаг к Победе!!! Вместе победим!!!", "С таким оборудованием враг точно не пройдет".

Напомним, одесситов всполошила военная авиация НАТО над городом.

Также Politeka писала, что Россия задействовала авиацию в Крыму после сообщений о вторжении в Украину.