Украина обезопасит себя от российской агрессии, разместив военные базы НАТО на своей территории

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил заместитель секретаря СНБО и генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос в интервью "24 каналу" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, такое решение позволит избежать нового вторжения со стороны РФ.

"Мы можем бороться, если Россия будет оккупировать наши территории, очень долго, до последнего патриота. Но, благодаря поддержке наших союзников, просто этой оккупации может не быть. Именно надежное плечо наших НАТОвских партнеров позволит нам создать этот щит, который защитит Украину", – уверен генерал.

Кривонос убежден, что Верховной Раде нужно пересмотреть законы, которые препятствуют созданию военных баз на территории нашей страны.

Он пояснил, что для того, чтобы это стало возможным, нужно политическое решение, и некоторые вещи Украина уже может инициировать.

"Не проблема это сделать. Это как раз тот щит, который мы сами для себя создаем", – отметил Кривонос, довавив, что одну из баз НАТО можно разместить в Мариуполе.

"Проход через Керченский пролив, в соответствии с международным морским правом, не будет проблематичным. Поэтому мы развязываем во многих вопросах себе руки", – пояснил генерал.

Напомним, ранее украинские спецназовцы вместе с американскими десантниками отработали заброс диверсионной группы водолазов в тыл противника в крымском направлении.

Это происходило в рамках стратегических командно-штабных учений «Объединенние усилия-2020».

Напомним, одесситов всполошила военная авиация НАТО над городом.

Как сообщала Politeka, новая разработка россиян в военной авиации обернулась позором.

Также Politeka писала, что Россия задействовала авиацию в Крыму после сообщений о вторжении в Украину.