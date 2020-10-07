По украинскими Карпатами путешествует ветеран АТО, который после фронта остался без дома

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет hromadske.ua.

Журналисты рассказали, что ветерану АТО Александру 33 года. Он родом из Луганщины. Там мужчина работал фельдшером на скорой помощи. Когда началась война на востоке Украины, он выехал с оккупированной территории и пошел воевать добровольцем на фронт. После войны ему было некуда возвращаться, поэтому мужчина решил путешествовать по Украине.

С 2017 года у Александра нет дома. Точнее, сам дом у него есть, но вернуться на оккупированную Луганщину он не может. Живет ветеран на подработки. В апреле он приехал в Карпаты и увлекся украинскими горами. Теперь он путешествует с рюкзаком, спальником и минимумом вещей. Ветеран ночует в придорожных часовнях, пастушьих хижинах. Из посуды у него есть металлическая чашка, в которой он кипятит воду на костре.

Александр мечтает стать горным проводником. Однако для этого ему нужно хорошее снаряжение и приличный вид, а у Александра разлазится по швам рюкзак и едва держатся " в куче" потрескавшиеся ботинки.

Несмотря на непростое положение, он никого не обвиняет в том, что оказался в такой ситуации. Он остается патриотом Украины, а несколько лет назад полноценно овладел государственным языком и использует в общении исключительно его.

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