Журналист и телеведущий Остап Дроздов выступил за полную и глухую блокаду оккупированного Крыма и части Донбасса
Как передает Politeka.net, такое мнение он озвучил в одном из видео на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
По словам телеведущего, жители Крымского полуострова уже определились, в составе какой страны хотят жить.
"Я сторонник тотальной, глухой, безальтернативной блокады и Крыма, и Донбасса. Была бы моя воля, Крым сидел бы без воды, без света, без ничего. Закрыл бы все. Хотели Путина - пусть сдохнут. Мойтесь в лужах, жрите воду, которую везут с континента российского. Хотели к Путину – пожалуйста. Он мост вам сделал - поезжайте туда за питьевой воду", - заявил Дроздов.
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"Все, что зашло туда, возвращается “Градом” и пулями", - заявил Дроздов.
Ранее мы сообщали, что украинский телеведущий Антин Мухарский предложил отгородить стеной оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.
По мнению Мухарского, не нужно "трогать людей, которые не хотят в Украину".
"Они не хотят, они хотят в Россию. У них Жуков герой, а у меня – Бандера. Мы никогда не поймем друг друга. Это две разные страны и две разные парадигмы", – заявил Мухарский в одном из интервью.
Напомним, Мухарский раскрыл, как настроить население Донбасса против России.
Как сообщала Politeka, скандальный Мухарский призвал отгородиться от Донбасса стеной.