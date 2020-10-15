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Журналист и телеведущий Остап Дроздов выступил за полную и глухую блокаду оккупированного Крыма и части Донбасса

Как передает Politeka.net, такое мнение он озвучил в одном из видео на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

По словам телеведущего, жители Крымского полуострова уже определились, в составе какой страны хотят жить.

"Я сторонник тотальной, глухой, безальтернативной блокады и Крыма, и Донбасса. Была бы моя воля, Крым сидел бы без воды, без света, без ничего. Закрыл бы все. Хотели Путина - пусть сдохнут. Мойтесь в лужах, жрите воду, которую везут с континента российского. Хотели к Путину – пожалуйста. Он мост вам сделал - поезжайте туда за питьевой воду", - заявил Дроздов.

Более того, он уверен, что Украина должна прекратить выплачивать пенсии жителям ОРДЛО.

"Все, что зашло туда, возвращается “Градом” и пулями", - заявил Дроздов.

Ранее мы сообщали, что украинский телеведущий Антин Мухарский предложил отгородить стеной оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

По мнению Мухарского, не нужно "трогать людей, которые не хотят в Украину".

"Они не хотят, они хотят в Россию. У них Жуков герой, а у меня – Бандера. Мы никогда не поймем друг друга. Это две разные страны и две разные парадигмы", – заявил Мухарский в одном из интервью.

Напомним, Мухарский раскрыл, как настроить население Донбасса против России.

Как сообщала Politeka, скандальный Мухарский призвал отгородиться от Донбасса стеной.