В Харькове требуют переименовать "советскую" колбасу
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Telegram-канале "Декомунізація.Україна"
Активисты обратились к Украинскому институту национальной памяти по поводу продукцию "Харьковского мясокомбината", которая называется "Радянська" (Советская).
"В Харькове до сих пор производят "советскую" колбасу. УИНП обратился к ООО "Харьковский мясокомбинат" с рекомендацией заменить название продукта", - говорится в сообщении.
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В институте национальной памяти жалобу рассмотрели и приняли решение:
"Предприятию будут направлены рекомендации о необходимости приведения упомянутой маркировки в соответствие с требованиями действующего законодательства", – говорится в ответе.
Напомним, в Украине вступил в силу пакет законов о декоммунизации 21 мая 2015 года.
Также мы сообщали, что в Харькове предлагали переименовать предприятие "Завод имени В.А. Малышева".
В Институте призвали концерн найти для завода другое название, поскольку Вячеслав Александрович Малышев был советским государственным деятелем, министром и членом ЦК КПСС, а потому, согласно закону о декоммунизации, предприятия, улицы и т. д не могут быть названы его именем.
Харьковчане такую инициативу не оценили:
"Скоро от НАШЕГО Харькова ничего не останется. Чужие улицы с неизвестными названиями. Очень жаль", "Задолбали переименованиями. Лишь бы было на что деньги списывать. Это наша история. При том все равно существуют свои герои в каждом регионе", - возмущаются харьковчане.
Напомним, харьковчане взбунтовались против переименования станции метро.
Как сообщала Politeka, харьковчан ошеломила идея оплаты проезда в метро по-новому.
Также Politeka писала, что "убыточное" предприятие Кернеса купило последний iPhone за пять минималок: "Кроме того ...".