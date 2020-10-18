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В Харькове требуют переименовать "советскую" колбасу

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Telegram-канале "Декомунізація.Україна"

Активисты обратились к Украинскому институту национальной памяти по поводу продукцию "Харьковского мясокомбината", которая называется "Радянська" (Советская).

"В Харькове до сих пор производят "советскую" колбасу. УИНП обратился к ООО "Харьковский мясокомбинат" с рекомендацией заменить название продукта", - говорится в сообщении.

В институте национальной памяти жалобу рассмотрели и приняли решение:

"Предприятию будут направлены рекомендации о необходимости приведения упомянутой маркировки в соответствие с требованиями действующего законодательства", – говорится в ответе.

Напомним, в Украине вступил в силу пакет законов о декоммунизации 21 мая 2015 года.

Также мы сообщали, что в Харькове предлагали переименовать предприятие "Завод имени В.А. Малышева".

В Институте призвали концерн найти для завода другое название, поскольку Вячеслав Александрович Малышев был советским государственным деятелем, министром и членом ЦК КПСС, а потому, согласно закону о декоммунизации, предприятия, улицы и т. д не могут быть названы его именем.

Харьковчане такую инициативу не оценили:

"Скоро от НАШЕГО Харькова ничего не останется. Чужие улицы с неизвестными названиями. Очень жаль", "Задолбали переименованиями. Лишь бы было на что деньги списывать. Это наша история. При том все равно существуют свои герои в каждом регионе", - возмущаются харьковчане.

Напомним, харьковчане взбунтовались против переименования станции метро.

Как сообщала Politeka, харьковчан ошеломила идея оплаты проезда в метро по-новому.

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