Родился в обычной украинской семье. Женат, воспитывает маленькую дочь. После обучения в школе, начал учебу в университете им. Вадима Гетьмана на факультет экономики

Кужильный знает, что такое работа с детства. Он, также, знает, какие проблемы могут возникать у молодежи, которые хотят построить собственный бизнес. Он сам сталкивался с ними не раз.

Впоследствии Игорь Кужильный основал небольшое частное производство, где работал обычным инженером. Год за годом он расширил свое предприятие, вкладывал деньги в развитие города и обучение людей. В 2018 году основал и создал в Киевской области современный завод пластиковых труб.

Теперь его цель - стать депутатом Киевского городского совета от Подольского района.

Политик считает, что точно знает как проблемы, которые надо решить в Подольском уровне, так и те, которые есть в столице. Он имеет четкий план действий и понимает, что Киев - это не город чиновников, олигархов или застройщиков. Киев - это город для всех людей, которые здесь живут, работают, воспитывают детей, вносят вклад в развитие столицы и он готов делать все, чтобы предоставить этим людям помощь.

Главные направления, которые Игорь Кужильный хочет охватить - это:

1. Устройство Подольского района. Обеспечение чистой окружающей среды на нашем районе это обязанность каждого гражданина. Власть должна помочь, так как ставить больше баков для мусора и тому подобное. Чистый двор, уютные парки, отремонтированы дороги, отремонтированные спортивные площадки - это задачи, которые должны выполняться местными органами власти и не только во время избирательного процесса.

2. Развитие спорта среди молодежи. Надо показать молодежи, что спорт - это круто и интересно. Спортивные соревнования помогают учиться работать в команде, и развивают характер.

3. Транспортная проблема столицы. Этот пункт касается каждого района города, и особенно центральных таких как Подольский.

4. Незаконная застройка. Разделение - это историческая часть нашей столицы. Правоохранительные органы должны следить и проверять каждого застройщика, так как уничтожение исторических памятников города - тяжкое преступление.

5. Экология города. Как и третий пункт, это вопрос целесообразно как для всего города, так и для Подольского района. Должен состояться диалог с предприятиями для оптимизаций промышленных отходов с помощью новейших технологий.

Напомним, местные выборы в Украине пройдут в воскресенье, 25 октября. Избирать депутатов местных советов - сельских и поселковых, городских, районных и областных, районных в городах, а также мэра Киева и глав почти всех городов, сел и территориальных общин.

Официальный избирательный процесс стартовал 5 сентября.