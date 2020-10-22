У Инны Соболевой, которая почти год назад потеряла ребенка, родился сын
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию женщины в соцсети.
Так, у Соболевой родился сын после того, как ее трехлетний ребенок погиб в результате обстрела авто.
Женщина уверена, что таким образом ее сын "вернулся" к ней.
"Сынок, ты к нам сегодня вернулся", - подписала она снимок из роддома.
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Как известно, 1 декабря 2019 года в центре Киева обстреляли автомобиль, в салоне которого находилась семья Инны Соболевой. Пуля попала в трехлетнего мальчика - ее сына, который скончался по дороге в больницу. Во время трагедии жена с мужем Вячеславом сидели на передних креслах авто. Ребенок стоял по центру позади, между сиденьями.
"Когда мы остановились на светофоре, муж наклонился за роутером. И в этот момент произошел хлопок. Если бы муж не наклонился, пуля попала бы в него", - рассказала Соболева.
Накануне трагедии семья обедала в кафе, и трехлетний мальчик рисовал в раскраске, где была изображена ракета.
"Он мне сказал: "Мама, я полечу на этой ракете!". И он полетел..." - вспомнила женщина.
Известно, что сына назвали Сашей, как и трагически погибшего малыша.
Более того, Ирина Соболева родила мальчика 21 октября, а убитый Саша появился на свет в семье 21 июля.
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