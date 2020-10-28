На Полтавщине 16-летний школьник Ярослав Песоцкий самостоятельно решил проблему с мусором у двух деревнях
Как передает Politeka.net, историю парня рассказали в Facebook-сообществе "Шо там?".
Местные депутаты много лет игнорировали плачевную ситуацию с отходами в населенном пункте. Ярослав регулярно обращался к местным властям с предложением помощь, но всегда получал отказ. Он даже сумел собрать 150 подписей жителей деревни, которые поддержали его идею, но депутаты упорно игнорировали парня.
Как выглядели Алла Пугачева, София Ротару, Цой и другие легенды на своих свадьбах: редкие фото
Отмена дистанционного обучения в Украине, появилось важное предупреждение: "После 30 октября..."
Суррогатная мама о подставе с детьми Галкина и Аллы Пугачевой: "Жизнь испортили одним махом"
Вульгарная Надежда Мейхер вызвала жалость на "Танцях з зірками": "Провал полный"
Тогда Ярослав решил изготавливать мусорные баки для отходов разных видов самостоятельно.
Финансово его поддерживают родители и односельчане.
Юный умелец придумал даже свою программу по сортировке мусора.
Украинцы по достоинству оценили такое упорство и желание изменить к лучшему свою родную землю.
"Вот нахрена те депутаты нужны если в себя порядка не хотят", "Люди гораздо умнее своих "избранников".", "С такой молодежью будущее! Молодчина!", "Человек думает о будущем", - писали в сети.
Напомним, встречали живым коридором: на Днепропетровщине провели в последний путь морпеха-героя.
Также Politeka сообщала, что не стало героя ВСУ трагедия потрясла Украину: «шел в страшных муках».
Ранее Politeka писала, что на Донбассе произошла настоящая трагедия: Зеленскому выдвинули требование.