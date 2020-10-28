За такой молодежью будущее!

На Полтавщине 16-летний школьник Ярослав Песоцкий самостоятельно решил проблему с мусором у двух деревнях

Как передает Politeka.net, историю парня рассказали в Facebook-сообществе "Шо там?".

Местные депутаты много лет игнорировали плачевную ситуацию с отходами в населенном пункте. Ярослав регулярно обращался к местным властям с предложением помощь, но всегда получал отказ. Он даже сумел собрать 150 подписей жителей деревни, которые поддержали его идею, но депутаты упорно игнорировали парня.

Тогда Ярослав решил изготавливать мусорные баки для отходов разных видов самостоятельно.

Финансово его поддерживают родители и односельчане.

Юный умелец придумал даже свою программу по сортировке мусора.

Украинцы по достоинству оценили такое упорство и желание изменить к лучшему свою родную землю.

"Вот нахрена те депутаты нужны если в себя порядка не хотят", "Люди гораздо умнее своих "избранников".", "С такой молодежью будущее! Молодчина!", "Человек думает о будущем", - писали в сети.







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