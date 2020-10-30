Жители неподконтрольного Донецка пожаловались на жизнь в оккупации



Негодование людей вызвало их финансовое положение и требования оккупантов, передает издание "Диалог".



"Люди понимают, что к чему, что не все так хорошо, как по телевизору показывают, и валят. Никому уже не нужна эта банановая "республика", никто уже не хочет в Россию. Все хотят НОРМАЛЬНО жить, а не существовать", — передает издание слова жителей Донецка.

Люди считают, что сейчас в Украине живется лучше.

"Я вот смотрю на вояк, которые пишут, у вас если зарплату убрать, куда ваш патриотизм денется? Процентов 80 пошли воевать за бабки! Вы говорите как деды наши в 41.... Деды наши защищали без денег!!! А вы за деньги! При этом ставите себя выше других!!! А в Украине люди действительно живут, там можно развиваться, там банкинг нормальный! А что здесь, у нас в ДНР хорошего??" - ответил сепаратистам, защищавшим "ДНР", один из участников обсуждений.

Ранее мы сообщали, что в "ДНР" на металлургических предприятиях возник очередной кризис с выплатами. Работникам задолжали зарплату за 4-5 месяцев. На фоне этого в начале октября прошли митинги на Енакиевском металлургическом заводе. Волна возмущений прошла и на Макеевском меткомбинате, а также на Донецком металлургическом заводе.

В оккупированной Макеевке работникам обещали выдать зарплату 21 октября за июль, а 24 октября - за август. Однако обещанных первых выплат сотрудники меткомбината не получили, поэтому 20 октября начали забастовку.

Напомним, боевики "ЛНР" и "ДНР" по пьяни несут колоссальные потери на Донбассе, главари потеряли контроль.

Как сообщала Politeka, боевики передумали отдавать жизнь за "независимый" Донбасс.

Также Politeka писала, что боевиков "ДНР" косит новая напасть, жители не выдержали.