Синоптики рассказали, какой будет погода на территории Украины в ближайшее время, то есть, в начале крайнего месяца осени.

Они порадовали украинцев тем, что эти дни в стране будет достаточно тепло, поэтому можно будет смело выходить на прогулку и наслаждаться хорошей погодой.

Об этом сообщают на канале "Hyser" в YouTube.

Прежде всего, стоит отметить, что в начале этого месяца будет весьма холодная погода, за окном польют осенние дожди, а на улице будет достаточно сыро и неприятно. Если говорить об осадках, то некоторые регионы может накрыть сильный дождь со снегом.

Однако, синоптики успокаивают, что такое резкое похолодание огорчит всего на несколько дней, после чего на градусниках можно будет увидеть повышение температуры воздуха.

Снежить будет в западных областях, а точнее, в Карпатах, а также в Прикарпатье. При этом, граждане в некоторых украинских областях прочувствуют на улице аж до 3 градусов мороза.

С начала этого месяца погода по всей стране ожидается сырой, а за окном польют дожди. На востоке Украины ожидается больше всего осадков, а в других областях хоть и будут дожди, но осадки там будут умеренными.

В Карпатах столбики термометров покажут примерно 0 градусов, а вот киевляне ощутят на улице настоящий холод, поскольку там будет достаточно сырая и зябкая погода, а также польют дожди. Воздух там прогреется до 9 градусов тепла, и не будет охлаждаться меньше -7 градусов.

Метеорологи обращаются к украинским гражданам и советуют одеваться тепло, пока Украину накрывают дожди и сырая погода. Кроме того, на всякий случай, стоит брать с собой зонты, чтобы не промокнуть под дождем.

А вот с 4 ноября 2020 года во всех регионов, кроме западных, будет потепление, там ожидается повышение температуры воздуха до 15 градусов выше нуля.

Напомним, что из-за сильного циклона на территории Украины значительно ухудшится погода.

Как сообщала Politeka, западные области неожиданно накрыло снегом, а температура воздуха там опустилась до -4 градусов.

Также Politeka писала, что синоптики рассказали, чего стоит ожидать жителям Одессы от погоды в начале ноября.