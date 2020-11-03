Синоптики рассказали, какой будет погода на территории Украины в ближайшее время, то есть, в начале крайнего месяца осени.
Они порадовали украинцев тем, что эти дни в стране будет достаточно тепло, поэтому можно будет смело выходить на прогулку и наслаждаться хорошей погодой.
Об этом сообщают на канале "Hyser" в YouTube.
Прежде всего, стоит отметить, что в начале этого месяца будет весьма холодная погода, за окном польют осенние дожди, а на улице будет достаточно сыро и неприятно. Если говорить об осадках, то некоторые регионы может накрыть сильный дождь со снегом.
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Однако, синоптики успокаивают, что такое резкое похолодание огорчит всего на несколько дней, после чего на градусниках можно будет увидеть повышение температуры воздуха.
Снежить будет в западных областях, а точнее, в Карпатах, а также в Прикарпатье. При этом, граждане в некоторых украинских областях прочувствуют на улице аж до 3 градусов мороза.
С начала этого месяца погода по всей стране ожидается сырой, а за окном польют дожди. На востоке Украины ожидается больше всего осадков, а в других областях хоть и будут дожди, но осадки там будут умеренными.
В Карпатах столбики термометров покажут примерно 0 градусов, а вот киевляне ощутят на улице настоящий холод, поскольку там будет достаточно сырая и зябкая погода, а также польют дожди. Воздух там прогреется до 9 градусов тепла, и не будет охлаждаться меньше -7 градусов.
Метеорологи обращаются к украинским гражданам и советуют одеваться тепло, пока Украину накрывают дожди и сырая погода. Кроме того, на всякий случай, стоит брать с собой зонты, чтобы не промокнуть под дождем.
А вот с 4 ноября 2020 года во всех регионов, кроме западных, будет потепление, там ожидается повышение температуры воздуха до 15 градусов выше нуля.
Напомним, что из-за сильного циклона на территории Украины значительно ухудшится погода.
Как сообщала Politeka, западные области неожиданно накрыло снегом, а температура воздуха там опустилась до -4 градусов.
Также Politeka писала, что синоптики рассказали, чего стоит ожидать жителям Одессы от погоды в начале ноября.