Украинцам разрешили менять отчество
Депутаты Верховной Рада во втором чтении и в целом проголосовали за законопроект, позволяющий менять отчество. «За» - 259 глосов.
Согласно документу, отчество можно изменить с 16 лет, а с 14-летнего возраста - только с согласия родителей или опекуна.
Узнав об этом решении Рады украинцы в сети разделились на два лагеря: одним закон пришелся по душе, но не обошлось и без критики в сторону нардепов.
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Напомним, в "ДНР" придумали наказание для тех, кто не желает защищать "республику".
Как сообщала Politeka, в сети показали, что оккупанты сделали с транспортом в Луганске.
Также Politeka писала, что жительница ОРДЛО наелась "русского мира" и грезит об Украине.