Украинцам разрешили менять отчество



Депутаты Верховной Рада во втором чтении и в целом проголосовали за законопроект, позволяющий менять отчество. «За» - 259 глосов.



Согласно документу, отчество можно изменить с 16 лет, а с 14-летнего возраста - только с согласия родителей или опекуна.

Узнав об этом решении Рады украинцы в сети разделились на два лагеря: одним закон пришелся по душе, но не обошлось и без критики в сторону нардепов.