Украинцам разрешили менять отчество

Депутаты Верховной Рада во втором чтении и в целом проголосовали за законопроект, позволяющий менять отчество. «За» - 259 глосов.

Согласно документу, отчество можно изменить с 16 лет, а с 14-летнего возраста - только с согласия родителей или опекуна.

Верховная Рада, нардепы

Узнав об этом решении Рады украинцы в сети разделились на два лагеря: одним закон пришелся по душе, но не обошлось и без критики в сторону нардепов.

"А я рада, что наконец можно поменять отчество. Родного отца 19 лет в глаза не видела, воспитывал отчим и ему за это благодарна всю жизнь хотела его отчество", "Ну слава Богу, вот теперь заживем. Огромный прорыв после томоса и безвиза", "Серьезный закон от трудяг в ВР. Наверное устали сильно пока думали над этим мега нужным законом", "А я рада) ждала этот закон", "На данный момент это самое важное в нашей стране. Остальное уже все привели в порядок. Образование, медицину и коррупцию", "Народ мечтал о таких изменениях", - иронизировали украинцы.

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