То, что в список номинантов на соискание Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2021 года попал Кипиани – автор опуса о Василии Стусе – вызывает по меньшей мере удивление.

Об этом написал на своей странице в Facebook адвокат Виктора Медведчука Игорь Кириленко.

«Кого, Кипиани?! С его книгой на соискание Национальной премии 2021 года?! Тот, кто это сделал, окончательно спятил?! Кипиани, у которого архивная часть книги "Дело Василия Стуса" (не говоря уже о многочисленных ошибках) идет вразрез (диссонирует) с его собственным художественным опусом, выводами?!» – выразил недоумение адвокат.

И указал на эти совершенно очевидные противоречия.

Так, Кипиани в архивной части книги печатает документ, который четко показывает, что Виктор Медведчук появился в деле Стуса исключительно на основании обращения Киевского городского суда в адрес Киевской городской коллегии адвокатов. А затем «великий» исследователь и историк Кипиани делает «феерический» вывод: «…Является фактом, что предоставленного (в дело Стуса), поддерживаемого госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук». При этом в книге «номинанта» на Шевченковскую премию отсутствует хотя бы один документ в подтверждение этого его «гениального» вывода, подчеркнул Игорь Кириленко.

Кроме того, как отметил адвокат Виктора Медведчука, Кипиани «в архивной части книги приводит документы, подтверждающие, что первый адвокат Василия Стуса (Людмила Корытченко) появилась в деле Стуса исключительно с целью ознакомления с материалами дела, а потом делает собственный нелепый вывод, что Людмила Корытченко "по невыясненным причинам исчезает из процесса" и "в материалах дела нет сведений об этих причинах"».

Игорь Кириленко указал на еще одно противоречие. С одной стороны, Кипиани, используя документы по уголовному делу № 5 1980 года и воспоминания жены Василия Стуса, показывает, что с момента своего ареста в мае 1980 года Стус отказался от любого советского адвоката. С другой стороны, Кипиани пишет: «Была ли возможность у Стуса выбрать "меньшее зло", то есть выбрать другого адвоката, чем Виктор Медведчук?!»

«Инициаторам этого бессмысленного действа относительно Кипиани и его книги предлагаю, с целью окончательного обесценивания национальной премии – номинировать на ее получение также и искателей "исторической правды", которые свои "произведения" пишут на многочисленных заборах», – резюмировал Игорь Кириленко.

Напомним, Дарницкий районный суд г. Киева запретил распространять пасквиль Кипиани о Стусе со лживой информацией о председателе Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Викторе Медведчуке.

Напомним, сын Стуса назвал адекватной реакцию Виктора Медведчука на выход книги Кипиани

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