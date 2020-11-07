То, что в список номинантов на соискание Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2021 года попал Кипиани – автор опуса о Василии Стусе – вызывает по меньшей мере удивление.
Об этом написал на своей странице в Facebook адвокат Виктора Медведчука Игорь Кириленко.
«Кого, Кипиани?! С его книгой на соискание Национальной премии 2021 года?! Тот, кто это сделал, окончательно спятил?! Кипиани, у которого архивная часть книги "Дело Василия Стуса" (не говоря уже о многочисленных ошибках) идет вразрез (диссонирует) с его собственным художественным опусом, выводами?!» – выразил недоумение адвокат.
И указал на эти совершенно очевидные противоречия.
Так, Кипиани в архивной части книги печатает документ, который четко показывает, что Виктор Медведчук появился в деле Стуса исключительно на основании обращения Киевского городского суда в адрес Киевской городской коллегии адвокатов. А затем «великий» исследователь и историк Кипиани делает «феерический» вывод: «…Является фактом, что предоставленного (в дело Стуса), поддерживаемого госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук». При этом в книге «номинанта» на Шевченковскую премию отсутствует хотя бы один документ в подтверждение этого его «гениального» вывода, подчеркнул Игорь Кириленко.
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Кроме того, как отметил адвокат Виктора Медведчука, Кипиани «в архивной части книги приводит документы, подтверждающие, что первый адвокат Василия Стуса (Людмила Корытченко) появилась в деле Стуса исключительно с целью ознакомления с материалами дела, а потом делает собственный нелепый вывод, что Людмила Корытченко "по невыясненным причинам исчезает из процесса" и "в материалах дела нет сведений об этих причинах"».
Игорь Кириленко указал на еще одно противоречие. С одной стороны, Кипиани, используя документы по уголовному делу № 5 1980 года и воспоминания жены Василия Стуса, показывает, что с момента своего ареста в мае 1980 года Стус отказался от любого советского адвоката. С другой стороны, Кипиани пишет: «Была ли возможность у Стуса выбрать "меньшее зло", то есть выбрать другого адвоката, чем Виктор Медведчук?!»
«Инициаторам этого бессмысленного действа относительно Кипиани и его книги предлагаю, с целью окончательного обесценивания национальной премии – номинировать на ее получение также и искателей "исторической правды", которые свои "произведения" пишут на многочисленных заборах», – резюмировал Игорь Кириленко.
Напомним, Дарницкий районный суд г. Киева запретил распространять пасквиль Кипиани о Стусе со лживой информацией о председателе Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Викторе Медведчуке.
Напомним, сын Стуса назвал адекватной реакцию Виктора Медведчука на выход книги Кипиани
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