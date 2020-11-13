Министр здравоохранения Украины Максим Степанов предупредил украинцев о тяжелом периоде
Как передает Politeka.net, новое обращение к украинцам чиновник сделал во время ежедневного брифинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
"У нас не будет легкой зимы. Нам будет очень тяжело. Наше главное задание - пройти эту зиму с этой эпидемией, страшной пандемией с наименьшими потерями. Под словом "потеря" я имею в виду человеческую жизнь", - отметил министр.
Украинцы в сети бурно восприняли такое предупреждение от МОЗ.
"Делайте уже хоть что-то. Хватит запугивать, работайте. Одно бла, бла. Если такая угроза, дезинфицируйте транспорт, улицы, торговые центры и т д. Что-то я не видела, чтобы это все делали. И почему в связи с такой угрозой на 21 год выделено так мало денег на пандемию в годовой бюджет? Уже даже дети начинают задавать эти вопросы", "Это нам будет тяжело с таким правительством и врагов не надо свои доведут до ручки", Так Феофания одна в Украине", - писали в сети.
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