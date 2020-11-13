Министр здравоохранения Украины Максим Степанов предупредил украинцев о тяжелом периоде

Как передает Politeka.net, новое обращение к украинцам чиновник сделал во время ежедневного брифинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



"У нас не будет легкой зимы. Нам будет очень тяжело. Наше главное задание - пройти эту зиму с этой эпидемией, страшной пандемией с наименьшими потерями. Под словом "потеря" я имею в виду человеческую жизнь", - отметил министр.

Украинцы в сети бурно восприняли такое предупреждение от МОЗ.

"Делайте уже хоть что-то. Хватит запугивать, работайте. Одно бла, бла. Если такая угроза, дезинфицируйте транспорт, улицы, торговые центры и т д. Что-то я не видела, чтобы это все делали. И почему в связи с такой угрозой на 21 год выделено так мало денег на пандемию в годовой бюджет? Уже даже дети начинают задавать эти вопросы", "Это нам будет тяжело с таким правительством и врагов не надо свои доведут до ручки", Так Феофания одна в Украине", - писали в сети.

Напомним, украинцам показали, в каких условиях лечится Зеленский, кадры: "А обещал в обычной больнице".

Как сообщала Politeka, Зеленского экстренно госпитализировали, что известно о состоянии президента: "В палате установлена...".

Также Politeka писала, что подхватившего вирус Зеленского призвали пройти лечение с обычными украинцами: "Посмотрите в глаза умирающих".