В одной из киевских больниц сложилась катастрофическая ситуация из-за эпидемии



Как передает Politeka.net, кадры с медучреждения опубликовал журналист Максим Назаров в своем Telegram-канале.





"Сегодня госпитализировали знакомого в третью киевскую больницу им. Запорожца. Пообщался с ним, ох**л. На скрине ситуация по палате. На видео задыхающийся дедушка, которого только привезли и оставили в коридоре", - отметил Назаров.

На опубликованном фото видно, что мужчина лежит на больничной каталке в коридоре.

Также журналист прикрепил скриншот переписки со знакомым, который, судя по всему, передал слова работника больницы.

"Пусть дома лечится. Куда мы его положим? У нас трупы в коридоре", - написал мужчина.

Отметим, что по состоянию на 18 ноября за все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 570 153 инфицированных. 259 079 из них выздоровели, 10 112 – умерли.

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