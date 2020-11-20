В Государственной экологической инспекции разработали техническое задание для электронной системы «Экологический инспектор», с помощью которой инспекторы смогут осуществлять часть документальной работы в автоматизированном режиме.
Об этом стало известно с официального сайта Государственной экологической инспекции Украины, пишет Znaj.ua.
«Инспекторы Государственной экологической инспекции смогут фиксировать нарушения, составлять акты по результатам проверок и выдавать предписания нарушителям в электронном автоматизированном режиме!
Специалисты ДЭИ разработали техническое задание для создания системы «экологический инспектор», - заявил глава Госэкоинспекции Андрей Малеванный.
С помощью системы инспекторы ДЭИ смогут осуществлять большое количество функций, в частности, готовить документов для проведения проверок и регистрировать обращения граждан.
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«Этот инструмент позволит в электронном виде осуществлять следующие процессы:
1) регистрацию обращений граждан о проведении проверки;
2) подготовку, согласование и регистрацию приказов о внеплановых и плановых проверках, а также документов с материалами для возбуждения уголовного дела;
3) формирование унифицированного акта по результатам проверки в соответствии с утвержденным образцом;
4) ведение справочника предприятий, деятельность которых контролируется деи;
5) автоматизированное формирование плана проверок из справочника предприятий;
6) формирование аналитических и статистических отчетов для публикации в открытом доступе», - пояснил Андрей Малеваный.
Некоторые процессы будут осуществляться системой автоматически. Электронная система также будет интегрирована с рядом реестров для быстрого обмена данными.
"Значительная часть процессов будет осуществляться в автоматизированном режиме. Например, планы проверок предприятий система будет формировать самостоятельно, основываясь на степени риска деятельности субъекта хозяйствования для окружающей среды.
Кроме того, система «Экологический инспектор» будет интегрирована с рядом реестров, как вот Единый реестр по оценке воздействия на окружающую среду и Реестр предприятий загрязнителей для быстрого получения данных, нужных для работы наших специалистов», - добавил Андрей Малеваный.
Внедрение электронной системы в Госэкоинспекции позволит увеличить эффективность работы органа и снять нагрузку с работников.
"Основная цель создания этой системы-повысить производительность работы работников ДЭИ. Сейчас на подготовку к проверкам, их планирование и формирование документов уходит немало времени, поскольку осуществляются эти процессы в «ручном» режиме. Электронная система позволит точно и безупречно вести всю документацию ГЭИ, а также снять нагрузку с работников, и, соответственно, улучшить эффективность их работы», - отметил Андрей Малеваный.