В Государственной экологической инспекции разработали техническое задание для электронной системы «Экологический инспектор», с помощью которой инспекторы смогут осуществлять часть документальной работы в автоматизированном режиме.

Об этом стало известно с официального сайта Государственной экологической инспекции Украины, пишет Znaj.ua.

«Инспекторы Государственной экологической инспекции смогут фиксировать нарушения, составлять акты по результатам проверок и выдавать предписания нарушителям в электронном автоматизированном режиме!

Специалисты ДЭИ разработали техническое задание для создания системы «экологический инспектор», - заявил глава Госэкоинспекции Андрей Малеванный.

С помощью системы инспекторы ДЭИ смогут осуществлять большое количество функций, в частности, готовить документов для проведения проверок и регистрировать обращения граждан.

«Этот инструмент позволит в электронном виде осуществлять следующие процессы:

1) регистрацию обращений граждан о проведении проверки;

2) подготовку, согласование и регистрацию приказов о внеплановых и плановых проверках, а также документов с материалами для возбуждения уголовного дела;

3) формирование унифицированного акта по результатам проверки в соответствии с утвержденным образцом;

4) ведение справочника предприятий, деятельность которых контролируется деи;

5) автоматизированное формирование плана проверок из справочника предприятий;

6) формирование аналитических и статистических отчетов для публикации в открытом доступе», - пояснил Андрей Малеваный.

Некоторые процессы будут осуществляться системой автоматически. Электронная система также будет интегрирована с рядом реестров для быстрого обмена данными.

"Значительная часть процессов будет осуществляться в автоматизированном режиме. Например, планы проверок предприятий система будет формировать самостоятельно, основываясь на степени риска деятельности субъекта хозяйствования для окружающей среды.

Кроме того, система «Экологический инспектор» будет интегрирована с рядом реестров, как вот Единый реестр по оценке воздействия на окружающую среду и Реестр предприятий загрязнителей для быстрого получения данных, нужных для работы наших специалистов», - добавил Андрей Малеваный.

Внедрение электронной системы в Госэкоинспекции позволит увеличить эффективность работы органа и снять нагрузку с работников.

"Основная цель создания этой системы-повысить производительность работы работников ДЭИ. Сейчас на подготовку к проверкам, их планирование и формирование документов уходит немало времени, поскольку осуществляются эти процессы в «ручном» режиме. Электронная система позволит точно и безупречно вести всю документацию ГЭИ, а также снять нагрузку с работников, и, соответственно, улучшить эффективность их работы», - отметил Андрей Малеваный.