Шоумен рассказал, как все было на самом деле

Я не видел перед собой мужчину, передо мной была просто тряпка, я не знал, что с ним делать

Популярный радио- и телеведущий, актер и шоумен, а также ведущий телеканала "ДОМ" Андрей Джеджула в интервью "POLITEKALIFE" рассказал о скандале, который произошел во время работы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Джеджула вспомнил ситуацию, когда один из ведущих обидел его прямо со сцены. Судя по посту этого ведущего, Джеджула якобы поехал к нему и побрил его налысо.

"Я – человек, который отдал невероятное количество лет, работая, и до сих пор вкладываюсь в любые мероприятия. Я – один из немногих, кто может провести день рождения 4-хлетней, 5-тилетней девочке. Если у вас есть деньги- пожалуйста, не вопрос", - говорит шоумен.

Джеджула вспоминает, что когда произошел конфликт, то он вел самую дорогую свадьбу. Тогда тот ведущий обратился к публике и предложил вспомнить тех, "кого с нами нет". В итоге он назвал нескольких ведущих, среди которых оказался и Джеджула.

"Он себе мог позволить вальяжненько подобным образом оскорбить всех присутствующих. Он нас за упокой … Сегодня давайте поменем всех тех, кого с нами нет и вообще в свадебном бизнесе нет. И давай перечислять трагическую нотку. Ты можешь меня хоть г**доном называть, можешь не любить меня лично", - говорит шоумен Андрей Джеджула.

Как сказал актер, у ведущего были проблемы с волосами, поэтому Джеджула посоветовал ему пойти к хорошему врачу или пользоваться какими-то мазями. После этого шоумен набрал некоторым ведущим, но никто из них трубку не взял, поэтому Джеджула решил поехать к нему и лично обсудить это.

"Он себя вел, как плачущая девчонка, если бы я даже хотел причинить ему вред, я бы не смог этого сделать, потому что передо мной не было ни мужчины, просто видел тряпку. Я не знал, что с ним делать и ничего не делал", - говорит шоумен.

Напомним, что шоумен Андрей Джеджула вспомнил, в каком возрасте у нее был первый поцелуй.

Как сообщала Politeka, известный актер Андрей Джеджула предстал перед фанатами в обнаженном виде.

Также Politeka писала, что Андрей Джеджула показал, как его автомобиль забросали мусором из-за неправильной парковки.