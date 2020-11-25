Врач рассказал о "реальной статистике" коронавируса в Украине

В Минздраве утверждают, что 80% украинцев переносят коронавирус бессимптомно. Но это может несоответствовать действительности и реальности из-за недостатка в работе системы эпиднадзора.

Таким мнение поделился врач-иммунолог Федор Лапий в интервью Апострофу.

Врач сообщает, что в статистику попадают не все случаи коронавируса, поэтому сказать какой процент украинцев легко переносит заболевания, трудно.

"Мы можем долго спекулировать и дискутировать о том, что 80% болеет легко, но больницы уже забиты. И сейчас в Украине надо иметь блат, чтобы своего родственника, друга, коллегу госпитализировать в больницу, где есть кислород", — подчеркнул Федор Лапий.

Он добавил, что по данным Всемирной организации здравоохранения, только 20% больных коронавирусом переносят болезнь легко и бессимптомно.

Что касается Украины, то выводы, по его словам, делать рано, поскольку система эпидемиологического надзора имеет проблемы.

"Лабораторная служба тоже имеет определенный порог, определенный пик, за пределами которого они не смогут делать лабораторные исследования. Мы можем до 30 тысяч даже и не дойти из-за неспособности лабораторной службы", — говорит Федор Лапий.

Напомним, эпидемиолог взмолился о помощи из-за вируса, в больницах не хватает медиков.

Как сообщала Politeka, измученный вирусом украинец предупредил о необычных симптомах болезни.

Также Politeka писала, что у женщины забрали кислород для другого пациента и она не выжила.