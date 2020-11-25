Врач подчеркнул важность тестирования на коронавирус в первую очередь групп риска
Пока ряд европейских стран внедряет массовое бесплатное тестирование всего населения, в нашей стране этого не делают даже для групп риска.
Об этом рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в комментарии УНН.
По его словам, первоочередные социальные институты в Украине имеют повышенную опасность превратиться в очаги коронавирусной инфекции с катастрофическими последствиями.
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"Безусловно, все социальные институты должны первоочередно тестироваться и системно. Врачи, заключенные, старики, люди, которые находятся в интернатах. Эти заведения могут превращаться в источники, очаги инфекции, и это может иметь тяжелые последствия для всего общества", – считает эксперт.
Он советует начать тестирование в домах престарелых, специнтернатах для людей с инвалидностью, тюрьмах, больницах, воинских частях и тому подобное, ведь они незащищены. То есть под угрозой многие. Он уточнил, что сегодня в Украине во всех таких заведениях отсутствует регулярное и массовое тестирование на вирус.
"Это серьезная проблема, и мне кажется, что в первую очередь стоит уделить внимание этому вопросу", – резюмировал Бортник.
Напомним, эпидемиолог взмолился о помощи из-за вируса, в больницах не хватает медиков.
Как сообщала Politeka, измученный вирусом украинец предупредил о необычных симптомах болезни.
Также Politeka писала, что у женщины забрали кислород для другого пациента и она не выжила.