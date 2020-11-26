Может нам поможет только это?

Украине поможет только максимальное прерывание передачи вируса от человека к человеку

Тем временем полумеры в виде карантина выходного дня ни к чему не приведут, ведь коронавирус в Украине набирает масштабов и зараженных становится все больше.

Такое мнение озвучила врач-инфекционист Ольга Голубовская, выступая на Украинском женском конгрессе. При этом она призвала ввести локдаун, пока не стало слишком поздно.

"В противодействии такому инфекционному заболеванию ничего не изменилось со средних веков – это только разобщение, максимальное прерывание передачи в популяции, от человека к человеку", – заявила Голубовская.

По ее мнению, надо полностью прервать эту цепочку, ведь полумерами невозможно побороть коронавирус - "пора это наконец-то понять".

"Как это сделать экономически – это вопрос не ко мне, но полумеры ни к чему не приведут", – подчеркнула врач.

Напомним, что по состоянию на четверг, 26 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 60,7 млн человек. За минувший день выявлено 609 207 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались 1,4 млн пациентов, а выздоровели – 42 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 180 тыс., Бразилии – 45 тыс. и Индии – 44 тыс.

Напомним, эпидемиолог взмолился о помощи из-за вируса, в больницах не хватает медиков.

Как сообщала Politeka, в Украине могут вырасти случаи заболевания вирусом, названа основная причина.

Также Politeka писала, что у женщины забрали кислород для другого пациента и она не выжила.