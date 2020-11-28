Под стенами Пятого апелляционного административного суда состоялась акция протеста кандидатов в депутаты Одесского областного совета от партии "Наш край" и избирателей, отдавших за них голоса

Об этом сообщает Пресс-служба партии, пишут "Українські новини".

С плакатами "Не дадим украсть выбор жителей Одесчины" и "Лишить статуса судьи за фальсификации", митингующие требовали справедливого и беспристрастного рассмотрения аппеляционной жалобы на решение Одесского окружного административного суда. Последний уже дважды отказывался принимать во внимание предоставленные доказательства фальсификации результатов выборов в областной совет председателем и членами Одесской областной территориальной избирательной комиссией.

"По всей нашей стране ситуация такая же, как в Одесской области. В Киевской области мы отстаиваем голоса в Фастове, где также украли больше тысячи голосов. В Одесской области оппозиция объединилась с коалицией против "Нашего края". Они не хотят, чтобы "Наш край" был представлен в областном совете, потому что партия реально помогает людям, с людьми и ради людей. Если нас боятся, то мы идем верным путем. Мы намерены отстаивать каждый голос", – заявил сопредседатель партии "Наш край", народный депутат Сергей Шахов.

В свою очередь народный депутат Украины Борис Приходько заявил, что от суда не требуется ничего особенного, а лишь соблюдать закон.

"В Одесской области творится беспредел. При реальном результате 5,16% у "Нашего края" оказалось 4,98%. Фактически украли тысячу голосов. Решение очень простое: возьмите и сравните протоколы. Это можно сделать вытребовав оригиналы протоколов в Одесской областной территориальной избирательной комиссии", – подчеркнул нардеп.

Комментируя ситуацию вокруг фальсификации выборов в Одесский облсовет, сопредседатель партии "Наш край", народный депутат Украины Антон Киссе заявил, что беспределом занимается ряд судей.

"Или их запугали, или что-то другое... Мы призываем коллегию, которая рассматривает дело, поступать по закону. Произвола не допустим, будем действовать последовательно и до победного конца", – заявил сопредседатель партии "Наш край".

Напомним, Одесская областная территориальная избирательная комиссия затягивала с оглашением результатов выборов. Партия "Наш край" публиковала доказательства того, что председатель и члены комиссии умышленно искажали результаты голосования при переносе данных из протоколов сельских, поселковых и городских территориальных избирательных комиссий в итоговый протокол областной ТИК для того, чтоб занизить результат и лишить партию "Наш край" законного права быть представленной в Одесской областном совете.

По результатам параллельного подсчёта голосов партия "Наш край" набрала 29309 или 5,16% голосов избирателей, преодолевая пятипроцентный барьер. Эти данные подтверждаются копиями протоколов с мокрыми печатями. Но после махинаций Одесской областной ТИК и странного "компьютерного вируса", о котором заявляли в комиссии, "Наш край" недосчитался 1050 голосов, а объявленный официальный результат стал 4,98%.