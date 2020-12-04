Как же так...

Украинка пыталась продать своего сына для занятия попрошайничеством



Как передает Politeka.net, о вопиющем случае рассказали в пресс-службе Национальной полиции.



Инцидент произошел в Запорожье. По данным правоохранителей, мальчик должен был попрошайничать, выпрашивая деньги на улицах города.