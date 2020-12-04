Украинка пыталась продать своего сына для занятия попрошайничеством
Как передает Politeka.net, о вопиющем случае рассказали в пресс-службе Национальной полиции.
Инцидент произошел в Запорожье. По данным правоохранителей, мальчик должен был попрошайничать, выпрашивая деньги на улицах города.
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Украинцы в сети бурно отреагировали на такой поступок женщины.
"Господи Боже ... как ее ноги по земле еще носят", "Чего морды их прячете, показывайте таких тварей нужно знать в лицо чтобы было стыдно по улице ходить", "Бедный ребёнок. Жить в таких условиях и так на маму "работать"... Это ужас", "Очень грустно после таких историй", - писали пользователи сети.
Напомним, «закладчика» с наркотиками в трусах поймали в Харькове.
Как сообщала Politeka, полиция накрыла интернет-магазин по торговле наркотиками.
Также Politeka писала, что в Харькове нашли управу на торговцев наркотиками.