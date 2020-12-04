Как же так?

Родным врача, которая умерла от "китайского" вируса отказывают в выплате компенсации

Как передает Politeka.net, об этом говорится в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Родственники врача, утверждают, что она заразилась на рабочем месте, но специальная комиссия, которая рассмотрела этот случай, считает, что заболевание бытовое.

"Принято решение, что этот случай не считать связанным с профессиональной деятельностью. У нее были контакты документально подтвержденные о приеме больных, у которых затем подтвердился коронавирус", — рассказал муж медика.



Коллеги врача недоумевают от решения комиссии, поскольку она придерживалась всех норм безопасности.



"Как там можно заразиться? Я не понимаю", - рассказала заведующая семейной амбулаторией №1 Елена Ворона.



В городском управлении здравоохранения говорят: в своей болезни виновата сама врач, потому что не имела права принимать пациентов с подозрением китайский вирус, поскольку была в группе риска.

Ранее волонтер Виктория Шинкаренко рассказала, что из медучреждений в Ровном начал массово увольняться младший персонал, поскольку умирать за 3,5-4 тысячи гривен никто не хочет. Дело в том, что большинство санитарок находятся в зоне риска по возрасту.

Также мы сообщали, что условия труда вынуждают врачей увольняться.

"Мои знакомые врачи уже уволились, или ищут такую возможность. Лучше посидеть пока дома, а когда пандемия стихнет, оформиться ФОПом и вести свою практику", – поделилась одна из врачей Никополя.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что вирус забрал жизнь супругов на Киевщине, ушли с разницей в несколько дней.