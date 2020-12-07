В Украине наблюдается тревожная ситуация с больными на коронавирус

Так, в Одессе девушка с пневмонией уже потеряла из-за коронавируса отца, ее маму перевели в реанимацию в тяжелейшем состоянии. Сейчас больная дочь вынуждена сама ухаживать за матерью.

Об этой и других сложных ситуациях в больницах города написала волонтер Катерина Ножевникова на своей странице в Facebook.

Волонтер уточнила, что девушка тоже болеет, но попросила врачей пустить ее к маме. Вот уже двое суток она сидит рядом с ней, поит из трубочки, меняет памперс и держит за руку. Ведь маме страшно, но она не может уже сказать ни слова. В какой-то момент больная девушка попросила врачей "дать что-то, чтобы мама не мучилась". То есть буквально попросила об эвтаназии.

"В какой-то момент девушка расплакалась и сказала: я попросила врачей дать что-то, чтобы мама не мучилась. Но мне сказали в нашей стране так не делают. Я падаю с ног. У меня воспаление. Я не знаю, что делать", – рассказала Ножевникова.

По информации пациентки, в палате практически каждый день умирают люди. Волонтер также сообщила и о других тяжелых ситуациях с больными коронавирусом в медучреждениях Одессы.

"Лариса Павловна проживает с сестрой и мамой 95 лет. Все болеют. Маме вызывали несколько раз скорую, но госпитализировать ее не могут, ибо она лежачая. И в больнице ей не смогут оказать должный уход – не хватает сотрудников", – написала Ножевникова.

Волонтер уточнила, что из-за недостатка медсестер в Одессе возникают сложности в уходе за больными, а также приходится долго ждать оформления документов при переводе пациентов из одного медучреждения в другое.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что вирус забрал жизнь супругов на Киевщине, ушли с разницей в несколько дней.