Чем закончится ситуация с заявлением о ликвидации «Укроборонпрома» и обыском в его офисе, спрогнозировал политический обозреватель Руслан Бортник

По его словам, новый руководитель предприятия Юрий Гусев связан с иностранными компаниями, а ранее был активным сторонником экс-президента Петра Порошенко.

«В целом этот человек достаточно опытный, грамотный, умный, я его лично знаю. Мне кажется, что такими новыми назначениями «Укроборонпром» готовят к скрытой приватизации», - говорит аналитик.

В качестве аргумента он приводит заявления руководства о разделении компании на две.

Бортник напоминает, что это старая и довольно известная схема. Доходная часть компании, её активы и ликвидное недвижимое имущество отдается в руки заинтересованных лиц и бизнесов. «Неликвид» превращают в балласт для государства, который затем могут продавать в качестве залогового имущества за 0,5-2 процента от изначальной стоимости.

«Мне кажется, для «Укроборонпрома» это назначение ничего хорошего не сулит. В такие учреждения необходимо назначать специалиста, человека из отрасли, директора успешной организации. Вот тогда «Укроборонпром» будет работать на украинские экономические интересы», - продолжает эксперт.

В целом от ВПК с учетом войны на Донбассе Бортник ожидал гораздо большего. Он приводит в пример Израиль, где в ситуации постоянной войны военно-промышленный комплекс стал драйвером экономического роста и зоной формирования технологий.

«У нас же ВПК остался дойной коровой для коррупционных кланов и внешних игроков. Абромавичус не мог и не хотел конкурировать с западными странами на рынках Азии или Африки. Но, я думаю, и Юрий Гусев, скорее всего, не решится на конкурентные действия в этой части», - полагает политический эксперт.

Параллельно в «Укроборонпроме» прошла серия обысков по обвинению в содействии внешним игрокам. Якобы заключались контракты с компаниями-посредниками из южной Азии, в результате которых Украина теряла рынки сбыта.

«Возможно, это эхо отставки Абромавичуса: кого-то где-то необходимо догнать и кадрово переформатировать для новой команды. Сложившаяся ситуация – яркое свидетельство угрозы национальной безопасности», - заявляет обозреватель.

Как подытожил Руслана Бортник, на данный момент в управление таким государственным гигантом пришли ликвидаторы. Поэтому надеяться на развитие в Украине оборонной промышленности и повышения уровня технического оснащения не стоит.

Ранее этот эксперт прокомментировал выход из политического кризиса, связанного с электронными декларациями.

Также он дал прогноз о последствиях карантина.