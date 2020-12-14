В пятерку лучших в номинациях «Меняющие коммуникации» и «Польша, Украина, Молдова» вошел коммуникационный проект «Світлі справи» ДТЭК Сети; в номинации «Энергия и окружающая среда» - проект «Герои в изоляции» ДТЭК Энерго

#СвітліСправи — это коммуникационный проект, в котором участвуют пять ОСР ДТЭК Сети (ДТЭК Киевские электросети, ДТЭК Киевские региональные электросети, ДТЭК Днепровские электросети, ДТЭК Донецкие электросети и ДТЭК Одесские электросети). Сотрудники ОСР — электромонтеры, инженеры, начальники РЭС — снимают короткие видеоролики о своей ежедневной работе. Они рассказывают и показывают, как ликвидируют аварии, модернизируют сети, устанавливают счетчики, спасают аистов и т.д. Заботятся о клиентах 24×7. Благодаря проекту компания информирует клиентов, увеличивает знание и снижает публичный негатив.

«Проект появился почти 2 года назад, с его помощью мы хотели сделать работу ОСР ближе и понятнее для клиента, построить знание о компании и ее вкладе в жизнь каждого человека. Думаю, у нас получилось. За 2 года мы подготовили 570 видеороликов, в них участвовало более 700 сотрудников компании, видеоролики собрали 47 млн просмотров. На наших страницах в соцсетях именно под видео #СвітліСправи впервые стали появляться позитивные комментарии клиентов, а доля негативных комментариев снизилось с 1/2 до 1/3. Люди просто стали лучше понимать нашу работу. Но это – точно не конец. Мы ищем новые темы, новые форматы. Чтобы быть актуальными и полезными для клиентов» — рассказала Диана Кладова, руководитель департамента коммуникаций ДТЭК Сети.

«Видео #СвітліСправи – наш основной контент в digital-коммуникациях. Мы планируем и дальше развивать проект и становиться еще ближе к клиентам. Мы очень благодарны нашим электромонтерам, инженерам, начальникам РЭСов за то, что они находят несколько минут для съемки роликов. Каждый участник нашего проекта любит и ценит свою работу, и готов с гордостью о ней рассказывать», — поделилась Юлия Багрий, менеджер по digital-коммуникациям ДТЭК Сети.

Проект «Герои в изоляции» - о работе ТЭС ДТЭК в период жесткого карантина. Когда в марте 2020-го был объявлен локдаун, более 2000 энергетиков на восьми электростанциях ДТЭК Энерго работали в условиях полной изоляции в течение двух месяцев, чтобы обеспечить стабильное производство электроэнергии для энергосистемы Украины.

«Когда начался локдаун, мы переживали, что нашим энергетикам будет очень сложно работать в изоляции, много недель не выходя за пределы своих станций, ведь они не моряки и не космонавты, - прокомментировал Виктор Зинченко, руководитель департамента по коммуникациям ДТЭК Энерго. - А от них тогда зависело очень много – когда вся Украина сидела на домашнем карантине, мы не могли допустить срывов в работе энергосистемы. Так появилась идея сделать все возможное, чтобы обеспечить широкую моральную поддержку нашим энергетикам и в первую очередь сказать им, что они совершают настоящий подвиг, они герои».

За время работы наших коллег в изоляции было сделано 900 публикаций, которые получили 22 млн охвата. Уровень негатива за этот период снизился в 2 раза. Но главный результат — это уверенность работников и общества, что все проблемы можно решить. По итогам опроса среди сотрудников, после окончания изоляции 93% из них убеждены, что их коллектив способен работать эффективно, несмотря на трудности.

«Команды PR и HR использовали весь свой креатив и все возможные инструменты, - рассказала Ольга Лищина, менеджер по коммуникациям ДТЭК Энерго. - Включились все: руководители станций, которые и сами находились в изоляции, повара и медики на ТЭС, энергетики, дети и семьи энергетиков, даже украинские кино- и телезвезды снимали благодарственное видео и пели песни специально для энергетиков. Основная коммуникация разворачивалась в соцсетях. Под конец изоляции люди начали писать в комментариях не только «спасибо нашим героям», но и «я тоже хочу к вам в изоляцию».

Энергетики на ТЭС получили от пользователей сети колоссальный объем благодарности и поддержки. ТЭС отработали без сбоев, и ни один человек тогда не заболел».