Согласно индексу Оксфордского университета, в Украине сейчас действует один из самых наименее “строгих” форматов карантинных ограничений среди стран Европы

Об этом сообщил директор “Центра экономического восстановления” Кирилл Криволап.



“Эксперты Оксфордского университета постоянно собирают информацию о реакции правительств на пандемию. Среди них-индекс жесткости ограничений. Этот показатель фиксирует строгость политики изоляции, согласно которой ограничивается обычный образ жизни людей. Согласно индексу Оксфордского университета, Украина находится в числе европейских государств с наименее строгим карантином. Также в нем Хорватия, Швейцария, Бельгия и Франция. А вот самые жесткие карантинные ограничения, согласно индексу, в настоящее время действуют в Нидерландах, Греции, Австрии, Великобритании, Германии и Италии. Обычно, это означает комендантский час на улице, заоблачные штрафы и жесткие ограничения на собрания, даже в семейном кругу, причем за порядком следят сами соседи и сообщают полиции о нарушениях”, — отметил Кирилл Криволап.



По его словам, в Италии, которая имеет самый высокий индекс жесткости карантинных мероприятий в Европе, введен общенациональный локдаун, закрытые заведения сферы услуг и введен комендантский час с 22:00 вечера до 5:00 утра. Действует и ограничение на количество гостей в доме-не более двух. В Германии также действует общенациональный локдаун, разрешено собираться группами до 5 человек из максимум двух семей/квартир, закрыты все неключевые магазины, заведения сферы услуг, школы, рестораны, бары и ТРЦ. На новогодние праздники правительства таких стран даже выдали четкие инструкции относительно того, с кем из родственников и в каком кругу имеют право встречать праздник граждане.



В странах с менее “жесткими” мерами правительства стараются меньше ограничивать функционирование экономики, но уменьшают число причин для перемещения населения транспортом и уменьшают контакты между различными социальными группами, ограничивая работу учреждений образования, временно закрывая бары, рестораны, непродовольственный ритейл и тому подобное.



"Также ужесточение мер должно учитывать способность медицинской системы, количество коек под кислородом, стоимость медицинских сервисов и тому подобное. В противном случае за оживление экономики страны платят десятками тысяч жизней граждан, которые не должны были бы умирать в 20-21 годах. Об этом ярко свидетельствуют данные об избыточной смертности в тех странах, которые, наверное, ошиблись с ограничениями”, — подчеркивает эксперт.



Напомним, в Украине усиленные карантинные ограничения будут действовать до 24 января включительно.