Обвинения СМИ в адрес Минэнерго из-за дефицита угля на складах государственных ТЭС надуманные и безосновательные. Причиной резкого уменьшения запасов угля на складах ТЭС в января 2021 года стала задержка с ремонтной кампанией на атомных энергоблоках и увеличение потребления электроэнергии в IV квартале 2020 года

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Юрий Бойко.

«Электронными «СМИ» и разнообразными мессенджерами течение последних нескольких дней ширится ряд публикаций откровенно ложного характера... на самом Деле причинами значительного износа складов угля в ноябре – январе 2020 года было три фактора: задержка с выполнением НАЭК «Энергоатом», увеличения спроса, недостаточный объем поставки продукции за ситуации экономического характера», - пояснил замминистра на своей странице в Facebook.

Задержка ремонта трех энергоблоков ЗАЭС суммарной продолжительностью 150 суток привела к недоотпуску 3,3 млрд кВт ч, что эквивалентно 1,6 млн тонн дополнительно сожженного угля.

Увеличение спроса на электрическую энергию в ноябре – декабре 2020 года зафиксировано на уровне 1,79 млрд кВт ч, что эквивалентно около 0,86 млн тонн угля.

"Недостаточный объем поставок угольной продукции на склады ТЭС. В частности, только за январь 2021 отставание относительно плановых показателей структуры топлива составило 357 тыс. тонн. Причины такой ситуации имеют прежде всего экономический характер и требуют отдельного обстоятельного объяснения уже за пределами данного сообщения», - добавил замминистра.

Он обвинил отдельные СМИ в публикации заказных материалов, что якобы Минэнерго сознательно занижало нормативы запасов угля на ТЭС.

Такие публикации замминистра назвал» фейком", носящим заказной характер.

Напомним, 15 января 6 из 9 блоков Змиевской ТЭС «Центрэнерго» находились на аварийном ремонте из-за нехватки угля. Из-за этого НЭК «Укрэнерго» предупредило о риске ограничения электроснабжения, которых в конечном итоге благодаря увеличению производства на ТЭС и АЭС удалось избежать.