В офис Госэкоинспекции в Кривом Роге приглашают специалистов на руководящие должности. Ждут на профессиональных, опытных, мотивированных и энергичных специалистов.

Как пишет Знай.юа, о подборе кадров сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный - говорится на сайте госоргана.

"На прошлой неделе состоялось официальное открытие офиса Госэкоинспекции в Кривом Роге. Его цель-усиление борьбы против загрязнения окружающей среды промышленностью и как следствие – позитивные преобразования в экологии Украины. Сейчас мы ищем специалистов, которые смогут реализовать эту цель", - заявил Андрей Малеваный.

Он подчеркнул, что работа в инспекции не будет простой, но однозначно будет интересной.

«Работа в Госэкоинспекции – это настоящий вызов, который предусматривает сложные задачи, значительные риски и законодательные ограничения. В то же время это интересное и разнообразное дело, дающее ценный опыт.

Поэтому ждем профессиональных, опытных, мотивированных и энергичных специалистов, которые умеют находить решения в любых ситуациях и готовы браться за непростые задачи», - отметил Андрей Малеваный.

Сейчас в Офисе Госэкоинспекции в Кривом Роге открыты следующие вакансии:

начальник отдела государственного экологического надзора (контроля) промышленного загрязнения Управлению государственного экологического надзора (контроля) промышленного загрязнения - старший государственный инспектор Украины по охране окружающей природной среды;

главный специалист отдела государственного экологического надзора (контроля) промышленного загрязнения Управлению государственного экологического надзора (контроля) промышленного загрязнения - государственный инспектор Украины по охране окружающей природной среды;

ведущий специалист отдела государственного экологического надзора (контроля) промышленного загрязнения Управлению государственного экологического надзора (контроля) промышленного загрязнения - государственный инспектор Украины по охране окружающей природной среды.

Условия подачи документов и контакты для получения дополнительной информации указаны по ссылкам выше.