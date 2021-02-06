Предоставлять украинцам качественное образование и поддерживать талантливую молодежь - один из приоритетов Academy DTEK, как социально-ответственной образовательной платформы. А коллаборация с государственными университетами и образовательными площадками - эффективный механизм для достижения этой цели.



Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - один из крупнейших и авторитетных высших учебных заведений Украины. В прошлом году Академия уже сотрудничала с КНУ, а сегодня официально закрепила партнерство для дальнейшего развития образовательной экосистемы в Украине и внедрения передового мирового опыта.



«За 10 лет Academy DTEK прошла путь от корпоративного университета к открытой образовательной платформе. Будучи долгое время сфокусированными на развитии сотрудников ДТЭК, мы понимаем, какими качествами и знаниями должен обладать специалист, чтобы его карьера в большом бизнесе была успешной », - сказала Ректор Academy DTEK Валерия Заболотная.



Она также подчеркнула, что высшее образование должно меняться. «Мы с радостью будем помогать студентам Киевского национального университета имени Тараса Шевченко получать актуальные навыки, востребованные в бизнесе и развивать новые компетенции, соответствующие вызовам современных реалий. Это один из методов реализации нашей глобальной миссии - быть учебным партнером в непрерывном профессиональном развитии », - отметила Валерия Заболотная.



Владимир Бугров, проректор по научно-педагогической работе КНУ имени Т.Шевченко, отметил, что для Университета сотрудничество с авторитетной Academy DTEK в направлении развития человеческого потенциала станет траекторией качественной подготовки специалистов для развития отечественной экономики и улучшения качества высшего образования.



В 2020 году ДТЭК начал реализацию новой долгосрочной стратегии, основанной на Целях устойчивого развития ООН и соответствует принципам ESG (Environmental, Social, Governance). Academy DTEK обеспечивает успешное достижение цели устойчивого развития ООН №4 «Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех», посредством реализации образовательных программ для внешних и внутренних клиентов. За время своего существования в Академии прошли обучение 264 тыс. человек, а более 50 профессиональных стандартов из 58 разработанных были актуализированы в соответствии с современными образовательными тенденциями.