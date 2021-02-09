В течение января 2021 года территориальные органы Госэкоинспекции рассчитали более 122 миллионов гривен убытков за ущерб, нанесенный окружающей среде.

Как пишет Знай.юа, об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции.

"Терорганы ГЭИ по всей Украине провели 1545 проверок и составили 1756 протоколов об административных правонарушениях. К ответственности привлечено более полутора тысяч человек. Больше всего проверок осуществлен инспекторами вновь Приднепровского округа – 195. «Рекордсменом» по количеству убытков, рассчитанных за месяц, стал Полесский округ, где вред, нанесенный окружающей среде, составляет более 103 миллиона гривен. А по количеству выявленных нарушений в лидерах Харьковская область – инспекторами составлено 229 админпротоколов», - детализировал глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

Он добавил, что в ближайшее время проверки начнутся и в Офисе Госэкоинспекции в Кривом Роге.

"Это подразделение специализируется на проверках предприятий, которые являются топ-загрязнителями Украины. Так сейчас уже идет проверка АО «Южный горно-обогатительный комбинат» в Кривом Роге. Предприятие входит в пятерку объектов с наибольшей генерацией отходов согласно рейтингу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов. Также в начале марта планируется проверка ПАО «Сухая балка», что тоже входит в этот рейтинг», - рассказал Андрей Малеваный.