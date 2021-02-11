Более 85% убытков, рассчитанных Госэкоинспекцией Приднепровского округа в течение января 2021 года, взыскано в государственный бюджет

Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции.

"Новообразованная инспекция за месяц предъявила нарушителям природоохранного законодательства около 680 тысяч гривен убытков. Примерно 580 тысяч гривен взыскано в пользу государства. Среди нарушений – сверхнормативные выбросы в атмосферный воздух, несоблюдение требований по обращению с отходами, сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, вырубка деревьев и тому подобное», - рассказал председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

Чиновник отметил, что поставил себе задачу до 2030 года обеспечить взыскание в госбюджет 80% от рассчитанных Госэкоинспекцией убытков во всей Украине.

«Это позволит наполнять госбюджет для устранения последствий экологических нарушений и осуществлять больше природоохранных мероприятий. И Приднепровская инспекция уже в первый месяц 2021 года показывает такую и даже большую эффективность», - отметил Андрей Малеваный.

По словам главы Госэкоинспекции, сейчас в округе осуществляются проверки крупных промышленных предприятий из рейтинга «ТОП-100 крупнейших предприятий-загрязнителей» Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

«Продолжается плановая проверка АО «Южный горно-обогатительный комбинат». Также в ближайшее время будут проверяться ПАО «Сухая балка» и Чао «Кривой Рог Цемент», которые генерируют значительное количество выбросов в воздух», - добавил Андрей Малеваный.