Принятие закона об уменьшении промышленных выбросов №4167 уничтожит промышленность, если власть не предложит инструменты для финансовой поддержки
Об этом заявил Председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник.
«Свою промышленность без инструментов (финансовой - ред.) Поддержки хотим загнать в ту историю, которая точно уничтожит ее. Поэтому я просил бы, чтобы учли те позиции, которые мы как федерация работодателей согласовано подавали к разработчикам законопроекту, подавали в комитет Верховной Рады, к депутатам, в том числе в своих публичных обращениях », - сказал Олийнык.
Он также отметил, что Федерация работодателей будет настаивать на учете их замечаний к законопроекту, отметив, что власти сохранить баланс между необходимостью улучшить экологическую ситуацию и обеспечением развития промышленности.
«Без баланса экономического развития и экологической ответственности страну не построим. Я за экологическую ответственность, но должен быть баланс », - отметил Олийнык.
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Ранее народный депутат Украины Сергей Магера заявил, что предложенные Минэкологии экологические нормативы не соответствуют европейским и создают возможности для злоупотреблений со стороны чиновников, а не для защиты окружающей среды. По его словам, в бизнес-сообщества есть много замечаний к законопроекту «О предотвращении, уменьшение и контроль промышленного загрязнения» (№ 4167), которые должны быть учтены при его доработке.
В то же время экс-премьер, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах заявил, что принятие законопроекта о промышленных выбросах (№4167) в существующем виде нанесет удар по предприятиям и углубит промышленный кризис.