Павильон Украины на международной выставке DUBAI Expo, который пройдет осенью 2021 года, за 14 миллионов долларов бюджетных средств готовит организатор «Лиги Смеха»

Об этом сообщил телеграм-канал «Ломбард на Грушевского», пишет Прямий.

По данным канала в 2020 году при Министерстве экономики было создано ГП «Экспо-2020». За первые 2 года работы ГП потратило 115 млн грн.

От этого ГП компания «Концерт-Техника» получила два контракта на $9,7 млн для организации «украинского павильона».

Учредитель ООО «Концерт-Техника» —Юрий Гусаров —сотрудничал с Зеленским со времен «Лиги смеха».

В дальнейшем $8,5 млн кампания Гусарова перечислила арабском Al Shafar Interiors, что принадлежит греку Папаконстантину, на строительство 4-уровневого павильона, что напоминает небольшой провинциальный аэропорт.

$1,23 млн было переведено Make Kit Exhibition Stand Fitting&Execution Llc (ОАЭ), бенефициаром которого является Юлия Карайон. Это уборка, персонал, фудкорты.